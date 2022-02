Was macht die Pandemie mit uns?

Das Virus macht uns nicht nur physisch krank. Auch die Psyche vieler Menschen ist schweren Belastungen ausgesetzt. Fast zwei Jahre Pandemie gehen an keinem Menschen spurlos vorüber. Zwei Jahre der teilweisen Isolation, zwei Jahre Existenzängste, zwei Jahre Perspektivlosigkeit hinterlassen messbare Spuren. Menschen mit psychischen Leiden suchen Hilfe. Das bestätigen mehrere Krankenkassen. Aber da gibt es noch ein Problem. Das Impfthema polarisiert, schafft zwei Kategorien von Menschen: die Geimpften und die Nichtgeimpften. Das zieht tiefe Gräben in allen Lebenslagen des Miteinanderseins.

Wie wenn uns die Pandemie nicht schon genug Probleme machte, schafft das Impfthema zunehmend Konflikte, gefährdet vertraute menschliche Bindungen, lässt sie, in nicht wenigen Fällen, sogar brechen. Wer kennt sie nicht, die unzähligen Diskussionen zwischen Freunden, die zunehmend emotionaler wurden und die in nicht wenigen Fällen zum Abbruch des Kontakts führten. „Ich kann nicht mehr über dieses Thema diskutieren“, oder „Treffen wir uns, aber über Corona reden wir sicher nicht mehr“ sind so die resignierenden Schlusspunkte der Auseinandersetzungen zwischen Impfbefürwortern und Impfgegnern. In dieser Sache Verständnis aufzubringen wird oft immer schwieriger.

Zum Teil lassen sich die Folgen der Pandemie direkt mit den Aktivitäten einiger Hirnareale in Verbindung setzen.“ Claudia Simscha Sozialwissenschaftlerin

„Die Auswirkungen auf unsere Psyche sind unterschiedlich – von den Einschränkungen betroffen sind wir aber alle. Das macht sich auch in unterschiedlichen Regionen unseres Gehirns bemerkbar“, sieht das die Klosterneuburger Sozialwissenschaftlerin und Autorin Claudia Simscha vorerst von der wissenschaftlichen Seite. „Was dabei genau passiert, ist ein komplexes Zusammenspiel verschiedener Bereiche. Zum Teil lassen sich die Folgen der Pandemie direkt mit den Aktivitäten einiger Hirnareale in Verbindung setzen: Zumindest temporär passen sie sich strukturell den Veränderungen an“, führt die Wissenschaftlerin weiter aus.

Miteinander im Gespräch zu bleiben ist für Simscha ein wichtiger Hebel, um Konflikte zu kalmieren: „Vergessen wir nicht, unsere Dialogfähigkeit hat Österreich bislang stets ausgezeichnet, und wir gestalten jetzt, was in zehn Jahren in den Schulbüchern geschrieben steht. Jeder von uns trägt sein Pinkerl dazu bei, wie sich der weitere Pandemie-Verlauf gestaltet. Es käme darauf an, welche Spuren man hinterlassen will. Verwüstung, oder doch Zuversicht oder soziale Anteilnahme. „Soziale Gegensätze sind nichts Neues, die Frage ist nur: Wie gehen wir damit um? Ziel eines Konfliktes ist jedenfalls nicht das Gewinnen oder der Sieg, sondern der gemeinsame Fortschritt. In einer Atmosphäre guten Willens und sozialer Teilhabe ist jedenfalls Bemerkenswertes möglich“, so die Sozialwissenschaftlerin weiter.

„Vergessen wir nicht, unsere Dialogfähigkeit hat Österreich bislang stets ausgezeichnet, und wir gestalten jetzt, was in zehn Jahren in den Schulbüchern geschrieben steht"

Aber warum versteifen wir uns so sehr auf Impfgegner und Befürworter? Simscha: „Darüber gibt es eine übergeordnete Kategorie: Rückkehr zur Normalität. Soziales Leben ohne Einschränkungen, feiern, tanzen, Schanigärten und ausgiebige Gastronomiebesuche wollen wir alle, nur im Wie und dem Weg dorthin müssen wir uns noch arrangieren.“ Dabei könnte das Unterscheiden von Meinungen und Tatsachen hilfreich sein. „Wichtig dabei ist, nicht jedes Statement und Posting gleich in den Rang von Tatsachen zu erheben. Quellen und Fakten prüfen. Hat das Hand und Fuß und eine solide Basis?“

Und weiter: „Wir alle sind verletzlich, diese Erfahrung kann auch zusammenschweißen. Wir sind menschlich und haben Ängste, Sorgen, das zeichnet uns aus und unterscheidet uns von Maschinen und Wachsfiguren. Machen wir etwas daraus, wachsen wir mit- und aneinander, so vertiefen sich Beziehungen.“

„Wir alle sind verletzlich, diese Erfahrung kann auch zusammenschweißen"

Impfgegner versus Befürworter. Wie sieht es mit anderen Bereichen aus? Simscha: „Katze oder Hund, Tee oder Kaffee, Rolling Stones oder Beatles, Morgen- oder Nachtmensch – es gibt noch tausend andere Punkte, und wegen denen schlagen wir uns auch nicht die Köpfe ein. Der Mensch ist mehr als eine Ansicht.“

Und nicht perfekt und allwissend, doch bei einem ziemlich sicher: „Mit unseren humanistischen Werten und einer Brise guten Willens bekommen wir das wieder hin. Man muss die Ähnlichkeiten nur suchen, da es sich ja immer um Menschen handelt, wird man sicher viele entdecken.“

