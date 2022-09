Was wird aus dem Weißen Hof?

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Die Allgemeine Unfallversicherung (AUVA) plant den Ausbau ihres Traumazentrums in Wien Meidling. SPÖ-Abgeordneter Rudolf Silvan, Mitglied im Gesundheitsausschuss des Parlaments, begrüßt die Ambitionen der Unfallversicherung, fordert jedoch mehr Tempo bei der Klärung der Nachnutzung des Weißen Hofes in Klosterneuburg. Denn laut Plänen der AUVA soll das Rehazentrum vom Weißen Hof in das Traumazentrum integriert und der Standort Wien Meidling erweitert werden. „Diese Ausbaupläne sind begrüßenswert, allerdings müssen nun die Nachnutzung des Weißen Hofes und die Erhaltung Klosterneuburgs als Gesundheitsstandort endlich gesichert werden“, so Silvan.

Eine bereits im Jahr 2020 erfolgte Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage durch den damaligen Gesundheitsminister Anschober hatte bestätigt, dass das AUVA-Rehabilitationszentrum Weißer Hof mit 2026 geschlossen werden soll. Bezüglich der Nachnutzung gibt es aber nach wie vor Unklarheit. Seinerzeit soll das Land Niederösterreich mit den Verantwortlichen der AUVA diesbezüglich Gespräche geführt haben.

Nach Meinung des SPÖ-Abgeordneten widerspricht der Erhalt des Weißen Hofes den Ausbauplänen des Traumazentrums in Meidling nicht: „Besonders die Langzeit-Reha und die Remobilisation von Unfallpatienten könnten am Weißen Hof, mitten im Grünen, weiterhin optimal durchgeführt werden.“ Hier müssten das Land NÖ und die AUVA jedoch endlich Klartext reden und entsprechende Partner wie andere Sozialversicherungsträger mit an Bord holen, damit die Auslastung weiterhin garantiert ist.

Anlaufstelle für Behindertensport

„Der Weiße Hof ist eine wichtige Anlaufstelle für viele Behindertensport-Vereine. Die Anstalt stellt Räumlichkeiten und Infrastruktur zur Verfügung. Warum baut man die vorhandenen Strukturen am Areal des Weißen Hofes nicht weiter aus und errichtet ein international einzigartiges Zentrum für den Behindertensport und die Athleten?“, fragt Silvan.

Geht es nach dem Gewerkschafter, sollte die AUVA zukünftig für alle berufsbedingten Erkrankungen zuständig sein: „Hier muss der Gesetzgeber agieren und die rechtlichen Rahmenbedingungen schaffen.“ Denn derzeit würden rund zehn Milliarden an volkswirtschaftlichen Kosten durch Berufskrankheiten und berufsbedingte Erkrankungen verursacht. Die Arbeitgeber decken davon aber nur rund 1,4 Milliarden Euro ab und würden sich ihrer Verantwortung entziehen. Den restlichen Teil würden die Spitalserhalter und die Gesundheitskasse tragen.

