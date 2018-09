Wenige Tage vor seinem 40. Geburtstag erhielt Johannes Schmuckenschlager eine erfreuliche Nachricht. Er werde der nächste Präsident der Landwirtschaftskammer NÖ und somit Hermann Schultes nachfolgen. Nach Sonja Zwazl in der Wirtschaftskammer ein weiterer Klosterneuburger in einer politischen Spitzenposition.

„Nun ist es Zeit, die Weichen für die Zukunft der niederösterreichischen Land- und Forstwirtschaft neu zu stellen“, erklärt Hermann Schultes und will mit der Vollversammlung der Landwirtschaftskammer am 3. Dezember sein Amt in jüngere Hände übergeben, und zwar in jene von Johannes Schmuckenschlager.

Der zeigt sich im Gespräch mit der NÖN zwar erfreut, aber nicht sonderlich überrascht: „Da steckte schon Vorbereitung dahinter, aber es ist natürlich schön, wenn das dann so reibungslos hinhaut.“ Schultes habe sich aufgrund seines nahenden 65. Geburtstages nach und nach von seinen Funktionen verabschiedet.

„Neue Schädlinge und Krankheiten bringen dramatische Herausforderungen für unsere Bauern mit.“ Johannes Schmuckenschlager, designierter LK-Präsident

Die Landwirtschaftskammer stand vor der Frage, ob wieder alles in eine Hand gelegt wird, mit Präsident in Kammer und Obmann im Bund in einer Person, oder ob dies auf zwei Leute aufgeteilt werden solle. Kammer-Präsident wird nun Schmuckenschlager, Bauernbund-Obmann Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf. „Ich bin froh, dass das so gekommen ist, weil wir damit auf einer breiteren Basis aufgestellt sind“, begründet Schmuckenschlager. Er als Nationalrat habe einen direkteren Draht zu Bundeskanzler Kurz und Landesrat Pernkopf eben zu Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.

Schmuckenschlager ist die Agrarpolitik freilich nicht fremd, schließlich verdiente er sich als Bezirkskammerrat in der Bauernkammer Tullnerfeld seine ersten Sporen. Durch seine neue Aufgabe wird er allerdings den Weinbau-Präsidenten weitergeben. „Da wird es im nächsten Jahr einen geordneten Übergang geben. Ich will schließlich für alle Sparten gleich da sein und da wäre es nicht richtig, die Funktion weiterzuführen“, so Schmuckenschlager.

Auch seine Aufgabe im Nationalrat könnte sich ändern. „Ich bin derzeit Vorsitzender im Umweltausschuss und strebe an, eine Verknüpfung mit dem Agrarausschuss herzustellen“, sagt Schmuckenschlager. Genau das sehe er als künftige Herausforderung in der Landwirtschaft.

Neue Herausforderung für die Landwirtschaft

„Der Klimawandel ist auf unseren bäuerlichen Familienbetrieben angekommen. Neue Schädlinge und Krankheiten bringen dramatische Herausforderungen für unsere Bauern mit“, sieht hier Schmuckenschlager seine Hauptaufgabe. Zudem werde auch die Digitalisierung die bäuerliche Welt verändern. Vor allem möchte er den CO -Ausstoß in der Landwirtschaft den Kampf ansagen. „Es ist wichtig regionale Kreisläufe stärker zu forcieren und ein regionaleres Transportwesen zu etablieren“, so Schmuckenschlager.

Aber auch der Finanzrahmen der EU werde in den nächsten Wochen und Monaten neu zu verhandeln sein. „Da wollen wir das Bestmögliche herausholen, im Sinne von Wirtschaftsprogrammen und Nachhaltigkeit“, setzt sich Schmuckenschlager ein hohes Ziel.