Weihnachten 1956: Fest in Frieden und Freiheit

Die gewaltsame Niederschlagung des ungarischen Volksaufstandes im November 1956 durch die kommunistischen Truppen der Sowjetunion hatte einen gewaltigen Flüchtlingsstrom zur Folge.

Rund 180.000 Ungarn überquerten innerhalb weniger Wochen die österreichische Grenze. In Klosterneuburg wurde die rasch adaptierte Pionierkaserne in der Leopoldstraße vorerst als Durchgangslager eingerichtet und beherbergte bereits ab 5. November 600 Personen.

Nach dem Weiterleiten des ersten Flüchtlingsstromes kamen Mitte November 1.000 weitere Flüchtlinge nach Klosterneuburg, die ob der stockenden Verteilung in andere Bundesländer beziehungsweise ins Ausland, in der Babenbergerstadt für einen längeren Zeitraum versorgt werden mussten. Die Unterbringung erfolgte zum größten Teil wieder in der Pionierkaserne aber auch im „Schwedenheim“ in Weidling und in Privatquartieren.

Ein Stück Normalität zu den Festtagen

Am Sonntag, 23. Dezember 1956, fand in dem festlich geschmückten provisorischen Kirchenraum der Pionierkaserne eine Weihnachtsfeier für rund 350 Flüchtlinge – darunter mehrere Verwundete – statt. Neben Propst Koberger nahmen zahlreiche Vertreter von Hilfsorganisationen und Vereinen an der Feier teil. Bürgermeister Tauchner entbot namens der Stadt Klosterneuburg den ungarischen Festgästen den Weihnachts- und Neujahrsgruß mit den Worten: „Menschen von hüben und drüben feiern Weihnachten. Das österreichische Volk reicht helfend die Hand über die Donau dem schwergeprüften ungarischen Volke.“

