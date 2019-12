Das wohl wichtigste und größte Fest des Jahres steht nun knapp vor der Tür. Das Christkind kommt und bringt nicht nur Geschenke auf den Gabentisch, sondern auch eine Fülle an kulinarischen Leckerbissen auf den Esstisch.

Der Karpfen steht bei den Niederösterreichern an erster Stelle der Weihnachtsspeisen.

„Die Hauptspeise ist absichtlich immer wechselnd. Es gibt nur einen fixen Bestandteil: die Fischbeuschlsuppe.“ Kurt Nachtmann Gasthaus „Roter Hahn“

Was aber kochen diejenigen, die tagein tagaus in ihren Wirtshäusern vor dem Herd stehen? Oder machen sich die Wirte ein Weihnachtsgeschenk, indem sie gerade zu Weihnachten gar nicht kochen?

„Bei uns kochen am Heiligen Abend meine Tochter Carina und mein Sohn Lukas“, erzählt Leopold Offmüller vom „Gasthaus am Silbersee“ in Kritzendorf. Das Kochen im Gasthaus hat zwar großteils schon der Sohn übernommen, aber Offmüller ist trotzdem froh, zu Weihnachten nicht am Herd stehen zu müssen. Am Speiseplan der Familie Offmüller steht so ziemlich alles, was gut schmeckt. Schnitzerl, Henderl und Fisch. Für die Kinder gibt es eine schmackhafte Frittatensuppe.

Das Lokal bleibt am 24. Dezember geschlossen. „Das ist der einzige Tag im Jahr, bei dem die gesamte Familie einmal zusammensitzen kann, denn selbst an den Ruhetagen müssen wir ja arbeiten. Darauf freue ich mich am meisten“, frohlockt der Gastwirt Offmüller, der aber gleich am Tag nach Weihnachten wieder aufsperrt und am 26. einen Stefani-Brunch in seinem Lokal plant.

Traditionen seit Generationen

Der Ofen bleibt auch in der „Gastwirtschaft zum Ockermüller“ am Heiligen Abend kalt. Denn dieser Tag gehört auch bei Manuel Hammer der Familie. Kulinarisch wissen der Gastwirt und seine Liebsten allerdings schön längst, worauf sie sich freuen können. „Bei uns gibt es immer Truthahn“, erklärt Hammer. Diese Tradition stammt schon aus der Familie seiner Frau. Und sie ist es auch, die dann am 24. Dezember hinter dem Herd steht. „Das macht alles meine Frau. Sie ist den ganzen Heiligen Abend mit der Zubereitung des Truthahns und sämtlicher Beilagen beschäftigt“, freut sich Hammer schon auf den traditionellen Weihnachtsschmaus.

Viel Zeit für die Familie bleibt allerdings auch bei Manuel Hammer nicht wirklich. In der „Gastwirtschaft zum Ockermüller“ können sich die Gäste bereits am Christ- und Stefanitag kulinarisch verwöhnen lassen. Wer an diesen beiden Tagen das Kochen dem Team Hammers überlassen will, sollte schnell einen Tisch reservieren.

Sein zweiter Gastro-Standort in Kritzendorf, das „Café im Amtshaus“, hat bis einschließlich 26. Dezember geschlossen. Das neue Jahr läuten beide Lokale mit einem Ruhetag am 1. Jänner ein.

Nicht ganz so traditionell beim Essen geht es in der Familie von Kurt Nachtmann, Wirt im „Roten Hahn“ in Höflein, zu. „Die Hauptspeise ist absichtlich immer wechselnd“, erklärt Nachtmann, der seinen Liebsten heuer heimisches Wild und eine gefüllte Kalbsbrust servieren wird. Aber ganz auf Traditionen wird auch bei ihm nicht verzichtet: „Es gibt nur einen fixen Bestandteil jedes Jahr, auf den sich auch schon immer alle freuen: die Fischbeuschlsuppe.“

Diese Tradition hat Nachtmann von seiner Großmutter übernommen und möchte sie nun auch an seine Kinder weitergeben.

Für die Kinder verzichtet Nachtmann auch darauf, am 24. Dezember sein Lokal zu öffnen. „Der 24. Dezember ist der Familie heilig. Da gehören wir ganz unseren Kindern“, freut sich Nachtmann auf die kurze Auszeit. Allzulange kann er die nämlich nicht genießen. Bereits ab dem Christtag – bis zum Ende des Jahres – hat der „Rote Hahn“ wieder geöffnet.