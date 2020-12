Nichts ist mehr so, wie es einmal war. Das gilt natürlich auch für das Weihnachtsfest, das heuer auch unter dem Joch der Pandemie steht. Trotz großzügiger Verordnung der Regierung – zu Weihnachten dürfen zehn Personen aus zehn verschiedenen Haushalten unter dem Christbaum stehen – scheint die Bevölkerung vorsichtig mit den persönlichen Weihnachtskontakten umzugehen. Der Trend, der von großer Eigenverantwortung getragen wird: das Weihnachtsfest im kleinsten Kreis.

„Wir werden heuer den 24. Dezember im kleinen, sehr überschaubarem Rahmen verbringen“, erzählt zum Beispiel der Klosterneuburger Klaus Schwertner, Caritasdirektor. Was bei ihm ein „überschaubare Rahmen“ bedeutet, führt Schwertner dann noch konkret aus: „Heuer feiere ich den Heiligen Abend mit meiner Frau, meinen Kindern und meiner Schwiegermutter.“ Der Rest der Familie wird bei den Schwertners in den darauf folgenden Feiertagen besucht: „Meine Eltern treffen wir dann erst am nächsten Tag.“

Dieser Besuch wird sogar aus Sicherheitsgründen ins Freie verlegt. Schwertner: „Wir werden uns sehr warm anziehen, Tee in eine Thermoskanne einpacken und gemeinsam mit meinen Eltern und meinen Geschwistern eine Wanderung machen. Mit Abstand, aber wir wollen uns doch nahe sein. Nicht nur, aber gerade zu Weihnachten.“

Ähnlich hält es Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager: „Auf die lieb gewonnene Tradition, zu Weihnachten eine Familienfeier im weiteren Kreis zu haben, müssen wir heuer verzichten.“ Bekanntlich stammen der Bürgermeister und seine Frau aus großen Familien. Schmuckenschlager: „Das ist zwar grundsätzlich ein Glück, aber genau deswegen würden wir die Personenbegrenzungen überschreiten.“

Kleine, aber intensive Weihnachtsfeier

Weihnachten wird daher wohl auch bei den Schmuckenschlagers ruhiger. „Aber um so intensiver“, so Bürgermeister Schmuckenschlager abschließend, „nur im kleinsten Kreis mit meiner Frau und meinen Kindern. Ich hoffe, dass das Christkind meinen Kindern genug Spielzeug schenken wird, denn dann ist der Zeitvertreib am Weihnachtsabend gesichert.“

Für Fußballlegende Herbert Prohaska ändert sich nicht viel. „Wir feiern Weihnachten ohnehin immer in sehr kleinem Kreis. Am 24. Dezember sind wir bei den Töchtern und Schwiegersöhnen mit deren Enkerl zu Gast, und am 25. Dezember kommen die Kinder dann zu uns feiern. Mehr geht ohnehin nicht, denn ab 26. ist das ja nicht mehr möglich. Wir werden das Fest trotzdem genießen“, erklärt Prohaska.

Für Dukes Center Amineye Lakoju wird Weihnachten heuer ebenfalls in ungewohnten Bahnen verlaufen: „Letztes Jahr war ich noch in Deutschland bei Freunden aus dem College. Da war es auch noch mein erstes Jahr in Europa. Heuer hat mein Vermieter mich und Alex Laurent zu einer Feier im ganz kleinen Kreis eingeladen.“ Seine Familie sieht der US-Amerikaner über die Feiertage nicht: „Meine Familie lebt in New York, und das geht sich während der Saison einfach nicht aus. Ganz verlieren wir den Kontakt allerdings nicht, denn ich werde zu Weihnachten zumindest daheim anrufen“, freut er sich schon auf den Anruf in der Heimat.

„Mein Weihnachten ist eigentlich ganz klassisch und nicht unkitschig“, erzählt Michael Garschall, Intendant der operklosterneuburg. „Der große Christbaum wird schon am 23. Dezember von mir geschmückt. Gutes Essen macht alles perfekt. Dazu den Mathäi Reserve Brut aus dem Stiftsweingut, besser als jeder Champagner.“ Eine Naschkatze ist der Intendant auch.

Aber schon sehr bald im Advent stellt er sich konsequent von Gummibärchen auf Vanillekipferl um. „Geschenke mache ich auch gerne, aber prinzipiell kein Onlinekauf. Alles in allem gemütlich und sehr zurückgezogen, mein 24. muss ruhig und ohne Stress sein. Der Besuch der Christmette gehört für mich einfach dazu“, so Garschall abschließend.