Beton entsiegeln statt neue Flächen zu verschließen – Vizebürgermeister Roland Honeder (ÖVP), Stadtrat Johannes Edtmayer (Grüne) und Gemeinderat Darius Djawadi (NEOS) sind sich einig: Das Wohnprojekt auf den Weilguni-Gründen könnte den Baumarkt in Klosterneuburg revolutionieren. Denn: Die Stadtgemeinde gibt genaue Richtlinien in Sachen Umwelt und Soziales vor. Der Gestaltungswettbewerb ist abgeschlossen, das Projekt nimmt also Formen an.

Rund 7.200 Quadratmeter misst die große Liegenschaft des ehemaligen Autohauses. Das Grundstück ist momentan vollständig versiegelt. Die derzeitige Widmung (Bauland-Betriebsgebiet) ermöglicht ein bis zu viergeschoßiges Betriebsgebäude – etwa ein Sägewerk, Selfstorage-Angebote oder ein Verteillager für Waren verschiedenster Art. Dem setzt die Stadtgemeinde aber einen Riegel vor: Denn statt der Betriebsfläche ist ein Wohnbau mit Öko-Schwerpunkt vorgesehen.

„Hier wird Fläche entsiegelt, und wir verhindern, dass woanders Fläche versiegelt wird.“ Roland Honeder, Stadtrat für Klimaschutz, Biodiversität und Immobilienverwaltung

Dazu gehören: Das Gebäude soll möglichst energieeffizient – mindestens nach Niedrigenergiestandard – errichtet werden, auf den Dächern sind Photovoltaik-Anlagen und am Rande des Grundstücks öffentliche Wege für Fußgänger und Radfahrer geplant. Eine Grünzone im Erdgeschoß soll entstehen. Und: Der Versieglungsgrad ist deutlich zu verringern, um mindestens 30 Prozent. „Wir hoffen sogar auf 50 Prozent“, ist Stadtplanungs- und Naturschutz-Stadtrat Edtmayer optimistisch.

Ein Raumordnungsvertrag sichert, dass die Vorstellungen der Stadt realisiert werden. Neben den Öko-Richtlinien schreibt er auch Soziales vor: Die Stadtgemeinde mietet eine Fläche mit rund 1.250 Quadratmeter – hier wird ein Kindergarten mit 130 bis 150 Kindern Platz finden. Der Gemeinde wird darüber hinaus eine Kaufoption für die Betreuungsfläche zugesichert.

„In der Anton-Bruckner-Gasse werden zwei Kindergarten-Gruppen in Mobikis betreut. Das klingt ja nett, aber de facto sind das Container. Der Bedarf ist also da, und mit dem neuen Kindergarten gewinnt die Volksschule an Platz“, erklärt Vizebürgermeister und Immobilienstadtrat Honeder.

Ein weiterer Punkt in Sachen Soziales: Zwölf leistbare Wohnungen werden zu einem gedeckelten Nettomietzins zur Verfügung gestellt, der Stadt wird ein Vorkaufsrecht für den Erwerb dieser zwölf Sozialwohnungen eingeräumt – der Mietpreis pro Quadratmeter soll ohne Umsatzsteuer und Betriebskosten bei etwa 7,50 Euro liegen. Ein Mix aus Familien- und Single-Wohnungen ist angedacht.

„Das Projekt ist eine Blaupause für die Zukunft. Mit dem Raumordnungsvertrag haben wir ein Instrument in der Hand, um zu zeigen, was man als Stadt alles machen kann“, lobt Edtmayer. Und Honeder betont: „Hier wird Fläche entsiegelt, und wir verhindern, dass woanders Fläche versiegelt wird.“

Gleichzeitig bedeutet der Verlust eines Betriebs auch weniger Arbeitsplätze. Aber: Der Gewerbeschwerpunkt soll auf die Schüttau gelegt werden, nicht auf ein Grundstück in einer Wohnsiedlung mit guten Verkehrsanbindungen, so der Tenor.

Anfang Juli startet ein Auflageverfahren, Informationen auf der Amtstafel sowie unter www.klosterneuburg.at