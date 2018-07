Neuerliches Aufflackern der Gerüchteküche in Sachen Sparpläne der AUVA (Allgemeine Unfallversicherungsanstalt). Die „Kronen Zeitung“ veröffentlichte zum Wochenende ein internes Sparpapier der AUVA, das nicht nur rund 490 Millionen an Einsparungen bis zum Jahr 2029 bringen soll, sondern auch Spitalschließungen enthält. Laut dem Papier soll Klosterneuburg auch sein Rehabilitationszentrum Weißer Hof verlieren. Es soll mit dem Unfallspital Lorenz Böhler nach Wien Meidling verlegt werden.

Die zuständige Ministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ) dementiert aber diese Meldungen: „Es wird weder Schließungen noch Leistungseinschränkungen geben“, so die Ministerin laut einer APA-Meldung.

„Wir werden die Maßnahmen nicht hinnehmen und alles unternehmen, um die Beschlussfassung zu verhindern.“ AUVA-Betriebsrat Erik Lenz

500 Millionen müssen in zehn Jahren eingespart werden. Das ist die Forderung der Bundesregierung an die AUVA. Bis Ende August müsse dafür ein Konzept vorgelegt werden. Das nun der „Kronen Zeitung“ vorliegende Papier soll Einblicke geben, wie das die AUVA bewältigen kann. Schafft die AUVA das nicht, soll sie aufgelöst und an andere Kassen übertragen werden. Aus dem internen Papier der AUVA ist zu entnehmen, dass dieses Ziel unter anderem mit Spitalschließungen und Zusammenlegungen erreicht werden soll.

Auch in Wien ist eine solche geplant, die auch große Auswirkungen auf Klosterneuburg haben könnte. Das Unfallspital Lorenz Böhler soll gemeinsam mit dem Rehabilitationszentrum Weißer Hof zum Rehazentrum Meidling werden. Eine Maßnahme, die 30 Millionen Euro Ersparnis bringen soll und weitere 15 Millionen durch Personalreduktion durch Nachbesetzung nur jeder dritten Stelle in der Verwaltung.

AUVA-Betriebsrat reagiert empört

Dass diese Meldung Empörung ausgelöst hat, liegt auf der Hand. So spricht AUVA-Zentralbetriebsrat Erik Lenz bei dem Maßnahmenkatalog von einem „Auflösungspapier“ und versteht laut APA nicht, „warum man eine gut und effizient arbeitende Organisation in der Öffentlichkeit so negativ darstelle und ruinieren wolle.“ Und weiter: „Wir werden die Maßnahmen nicht hinnehmen und alles unternehmen, um deren Beschlussfassung zu verhindern.“

Dabei hat der Zentralbetriebsrat einen prominenten Mitstreiter. Der neue Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ): „Ich werde alles daran setzen, dass alle Standorte erhalte bleiben.“ Sowohl das Lorenz-Böhler-Spital als auch das Meidlinger Unfallkrankenhaus hätten sich im Laufe der Jahrzehnte eine unglaubliche Expertise angeeignet. „Von daher habe ich völliges Unverständnis dafür, dass es eine solche Diskussion überhaupt gibt“, sagte Ludwig.

"Einen weiteren Beitrag zur Gerüchteküche beizusteuern, interessiert mich nicht"

Sein Amtskollege aus Klosterneuburg, Stefan Schmuckenschlager, sieht das Gezerre um die AUVA schon als Anschlag auf die Würde des Gesundheitssystems und der Belegschaft: „Für eine Diskussion mit schlagkräftigen Argumenten bin ich zu haben. Nur einen weiteren Beitrag zur Gerüchteküche beizusteuern, interessiert mich nicht. Die derzeitige verpfuschte Kommunikation ist gegenüber der Belegschaft und dem österreichischen Gesundheitssystem unwürdig. Ich hoffe, dass bald klare Aussagen folgen. Danach kann die Stadtgemeinde die weitere Vorgangsweise entscheiden.“

Die AUVA ist indes um Beruhigung bemüht. Es gebe noch kein abgeschlossenes Konzept. Bis Ende August werde dieses erst erarbeitet, vom AUVA-Vorstand abgesegnet und dann der ÖVP/FPÖ-Bundesregierung präsentiert.