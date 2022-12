Wenig Autos und doch Blechlawinen

Werbung

Wer im weihnachtlichen Kaufrummel den Stadtplatz in Klosterneuburg mit dem Auto heimsucht, wird es nicht für möglich halten. Eine Blechlawine quält sich über den Platz, und dann wird auch der aktuelle Ruf nach einer verkehrsberuhigenden Zone auf diesem so stark frequentierten Straßenstück verständlich. Um so mehr wundert die Nachricht des Verkehrsclubs Österreich (VCÖ): „Bei den 25 größten Orten ist Klosterneuburg Spitzenreiter mit der niedrigsten Pkw-Dichte.“

In Niederösterreich gibt es 661 Pkw pro 1.000 Einwohner. 165 Gemeinden und Städte liegen unter dem Landesschnitt, wie eine aktuelle VCÖ-Analyse auf Basis von Daten der Statistik Austria zeigt. Bei den 25 größten Orten Niederösterreichs liegt Klosterneuburg vor Baden und Wr. Neustadt mit dem niedrigsten Motorisierungsgrad an der Spitze. Neben den Autos der privaten Haushalte sind auch die Pkw von Firmen enthalten. Sowohl für Haushalte als auch Unternehmen gilt: „Wer mit weniger Pkw auskommt, erspart sich viel Geld“, betont der VCÖ, dessen Analyse für ganz Österreich zeigt, dass Haushalte mit zwei oder mehr Pkw im Schnitt rund 10.500 Euro pro Jahr für ihre Mobilität ausgeben.

Ein 1-Pkw-Haushalt erspart sich im Vergleich dazu im Schnitt rund 4.200 Euro pro Jahr an Mobilitätsausgaben. Autofreie Haushalte geben im Schnitt sogar nur rund 1.550 Euro pro Jahr für Mobilität aus, das sind wiederum rund 4.700 Euro weniger als 1-Pkw-Haushalte und sogar um über 8.900 Euro weniger als 2-Pkw-Haushalte. Zudem wird ein wichtiger, aktiver Beitrag zum Klimaschutz geleistet, wenn möglichst viele Alltagswege statt mit dem Auto zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit dem Öffentlichen Verkehr zurückgelegt werden.

Keine Nachrichten aus Klosterneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.