Vor nichts schrecken die dreisten Einbrecher in Klosterneuburg mehr zurück. Bereits in der Vorwoche berichtete die NÖN von Einstiegen in das Institutsgebäude der IST Austria in Maria Gugging und die Geschäftsstelle des ÖAMTC in Klosterneuburg. Einige Wochen davor wurde auch in den Weißen Hof eingebrochen. Diese Woche kehrten die Einbrecher wieder zurück ins Rehab-Zentrum. Das sogt für Kopfschütteln bei den Mitarbeitern des Weißen Hofs und Rätselraten auch bei der Polizei. Über eine Terrasse waren Einbrecher in den Verwaltungstrakt gelangt.

Einbrecher kamen über die Terrasse

Laut unbestätigten Meldungen ist das dieselbe Stelle, an der vor wenigen Wochen schon einmal eingebrochen wurde. Die Einbrecher mussten demnach nicht einmal die Scheibe einschlagen, weil das Loch in der Scheibe nur provisorisch mit Pappendeckel verdeckt war. Kurios ist auch das Zurückbleiben einer Scheibtruhe, die nicht aus den Beständen des Weißen Hofs stammt. Vermutlich wurde diese von den Einbrechern zum schnelleren Abtransport von Diebesgut verwendet.

Doch das war nicht die einzige Rückkehr von unbekannten Tätern an einen Einbruchsort. Auch im IST Austria wurde wieder eingebrochen. Dieses Mal ins Restaurant.

Die genaue Schadenssumme ist in beiden Fällen noch nicht bekannt. Die Polizei ermittelt auf Hochtouren.