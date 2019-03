Die Schwiegertochter reserviert hier, die Mutter bestellt da einen Tisch, der Onkel ruft im dritten Restaurant an. Und schon ist die Familie überbucht.

Stiftskeller-Chef Roman Czeczelich hat die Erfahrung gemacht, dass nicht eingehaltene Reservierungen meist auf familieninternen Missverständnissen basieren. Feiertage, so Czeczelich, verstärken das Phänomen: Muttertag, Vatertag, Ostern, Weihnachten – wann immer die Großfamilie zusammentrifft, läuft der Gastronom Gefahr, auf seiner Reservierung sitzenzubleiben. „Man kann damit rechnen, dass zehn Prozent nicht kommen“, bilanziert der Koch.

Gäste, die nicht erscheinen, zahlen im Stiftskeller keine Stornogebühren. Czeczelich: „Das ist ein zweischneidiges Schwert.“ Einerseits verstehe er, dass Gastronomen die Zahlung verlangen, er selbst plant keine Gebühren. „Das geht vielleicht im ersten Bezirk, bei uns nicht“, ist Czeczelich überzeugt.

Manuel Hammer, Inhaber der „Gastwirtschaft zum Ockermüller“ und des „Cafe im Amtshaus“ in Kritzendorf, stoßt in ein ähnliches Horn: „Das hat mit der Art der Gastronomie zu tun.“ In der Spitzen-Gastronomie, wo ein Menü angeboten wird, könne man nicht mit Laufkundschaft rechnen, die dann die ausgefallene Reservierung übernimmt, erklärt Hammer.

Bei einem gutbürgerlichen Gasthaus sei das aber nicht notwendig. So auch nicht in seinen Lokalen in Kritzendorf.

„Eine Stornogebühr ist bei uns absolut nicht notwendig oder sinnvoll. Außerdem wäre eine solche Gebühr auch einfach ein zu hoher verwaltungstechnischer Aufwand“, lehnt Hammer für seine Betriebe eine solche Gebühr ab. Und Hammer weiter: „Wir sind in der glücklichen Lage, dass es sehr selten vorkommt, dass jemand zu seiner Reservierung nicht erscheint.“

„Bei Heurigen stellt sich die Frage nicht“

Solch ein treuer Gast ist Michael Gartner: „Wenn ich reserviere, dann halte ich mich daran.“ Der Klosterneuburger kennt die Problematik aus zweierlei Perspektiven: als Geschäftsmann und als Heurigenwirt. „Spitzen-Gastronome haben schon im Vorhinein Kosten mit Waren und Personal. Das bekommt er nicht bezahlt, wenn der Gast nicht kommt“, so Gartner.

Er verstehe, dass Wirte ihren Aufwand entschädigt wissen wollen. Dass eine Stornogebühr der richtige Weg sei, bezweifelt der LVA-Chef: „Das klingt schon sehr nach Strafe.“

Im eigenen Betrieb beschäftigt sich der Buschenschank-Hausherr nicht mit dem Problem. „Die Heurigengastronomie ist eine ganz andere. Da stellt sich die Frage nicht“, schließt Gartner ab.