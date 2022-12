Wenn die Fahrbahn zur Rutschbahn wird

Werbung

Jedes Jahr auf’s Neue scheint so mancher Autofahrer vom plötzlichen Schneefall und Glatteis mitten im Winter überrascht zu sein. Die Folge: Unfälle, Verkehrschaos und Einsatzkräfte, die nur schwer zu den Einsatzorten kommen können. So auch Anfang vergangener Woche in Klosterneuburg und den Katastralgemeinden.

Eine der Stellen, wo es vergangenen Montag hieß „nichts geht mehr“, war der Kaffeehausberg in Kritzendorf. Die Steigung war für einige Fahrzeuge zu viel. Sie kamen ins Rutschen, stellten sich teilweise quer. In beiden Richtungen ging nichts mehr weiter. Auch die Feuerwehr konnte daher nicht ausrücken, da die Kameraden nicht einmal bis zum FF-Haus kamen. Zufällig waren rund zehn Floriani selbst in dem Verkehrschaos und halfen sozusagen in zivil. Sie brachten Autos, die quer standen, wieder auf Spur, holten Streusalz, regelten den Verkehr und halfen der Polizei, damit ein Streuwagen durchkommen konnte.

Der Schnee und die damit verbundenen Straßenverhältnisse wurden auch einem Lenker in Weidlingbach zum Verhängnis. Er verlor auf der Schneefahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug und rutschte in einen Straßengraben. Dort überschlug sich das Fahrzeug und blieb auf dem Dach liegen. Die beiden Insassen blieben unverletzt und konnten sich selbst aus dem Fahrzeug befreien. Da der Pkw – ohne weitere Schäden zu verursachen – nicht von der FF Weidlingbach geborgen werden konnte, mussten die Klosterneuburger Floriani mit dem Kranwagen ebenfalls ausrücken und das Auto wieder auf die Räder zu stellen.

278 Straßenkilometer, Gehsteige und Parkplätze

Drei Tage später kam es dann auf derselben Straße zu einem ganz ähnlichen Unfall. Auf der vereisten Straße kam ein Pkw nach einer Kurve von der Straße ab und rutschte in den Graben. Die FF Kierling rückte als Unterstützung aus und half bei der Bergung des Fahrzeuges.

Damit Schnee und Glatteis so wenig Auswirkungen wie möglich haben, ist der Winterdienst der Stadtgemeinde Klosterneuburg rund um die Uhr im Einsatz. Bereits im Herbst wurden dafür wieder alle Vorbereitungen getroffen. Die Schneepflüge machten Probefahrten und etwa 300 Tonnen Streusalz und rund 1.000 Tonnen Riesel wurden eingelagert.

Insgesamt muss die Stadtgemeinde Klosterneuburg 278 Straßenkilometer, Gehsteige und Parkflächen im Gemeindegebiet schnee- und eisfrei halten. Um das gewährleisten zu können, stehen jedes Jahr 65 Mitarbeiter in durchgehender Bereitschaft – auch nachts – um den Winterdienst abzudecken. Dieser dauert von Ende Oktober bis inklusive März. An allen Tagen, egal, ob Feiertag oder Wochenende.

