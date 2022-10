Wenn es dunkel wird: „Zusammenhalt dann mehr gefragt denn je“

„Planen Sie wie für einen ,vierzehntägigen Campingurlaub in den eigenen vier Wänden’ – so denken Sie auch an all das, was Sie ganz individuell benötigen“ – diese Empfehlung spricht die Bundesregierung auf ihrer Homepage aus. Jede Privatperson beziehungsweise jeder Haushalt sollte genügend Lebensmittel, Wasser, alternative Heizmöglichkeiten oder Informationsquellen, die auch ohne Steckdose funktionieren, für den Ernstfall zu Hause vorrätig haben. Aber wie sieht das bei der Stadtgemeinde aus? Wie ist Klosterneuburg auf einen Blackout vorbereitet?

„Neben anderen Schadlagen bereitet sich die Stadtgemeinde Klosterneuburg auch auf das Szenario Blackout vor. Natürlich hat dieses Thema eine hohe Priorität, jedoch ist es gerade bei einem Blackout besonders wichtig, dass sich die Bevölkerung im Sinne des Selbst- und Zivilschutzes selbst versorgen kann“, erklärt Leopold Spitzbart, Stadtrat für Zivil- und Katastrophenschutz und Einsatzorganisationen. So erstellt die Stadtgemeinde regelmäßig – neben dem allgemeinen Katastrophenplan – Sonderalarmpläne für diverse Katastrophenszenarien wie etwa einem Blackout.

Extra finanzielle Mittel für Blackout-Vorsorge

„Die Stadtgemeinde Klosterneuburg fokussiert beim Thema Blackout insbesondere auch die Themen der kritischen Versorgung wie Wasserver- und entsorgung. Auch im Ernstfall möchten wir die Verwaltungs- und Versorgungsinfrastruktur so lange als möglich aufrechthalten“, versichert Spitzbart.

Zum einen sei dabei die Personalplanung, zum anderen die Anschaffung und der Betrieb von Einrichtungen zur Notversorgung wichtig. „In einem ersten Schritt wurden für alle Feuerwehren in Klosterneuburg Diesel-Notstromaggregate angeschafft, um so Lichtinseln in den Orten zu schaffen. Dieses Projekt soll mit Ende 2022 abgeschlossen sein“, freut sich Spitzbart über die kleinen Lichtblicke, wenn es einmal für länger dunkel sein sollte.

Um noch besser für den Fall eines Blackouts vorbereitet zu sein, hat die Stadtgemeinde heuer zum ersten Mal im Budget extra finanzielle Mittel für die Blackout-Vorsorge vorgesehen. „In manchen Objekten gibt es Notstromaggregate, in anderen muss hier möglichst rasch nachgerüstet werden. Aber auch Batterien bei bestehenden Photovoltaikanlagen sind eine sehr gute Möglichkeit, um kritische Infrastruktur zu schützen. Dies gilt natürlich auch für den privaten Bereich“, empfiehlt Spitzbart auch den Klosterneuburgerinnen und Klosterneuburgern.

Denn nicht nur die Stadtgemeinde sollte sich auf einen möglichen Blackout vorbereiten. „Wenn es tagelang keinen Strom gibt, wird sich unser Leben grundlegend ändern. Einkaufen, Tanken und Kochen, wie wir es normal gewohnt sind, wird dann nicht möglich sein. Hier sollte jeder Haushalt eine gewisse Reserve an Lebensmitteln, Wasser und eventuell Treibstoff haben. Auch das Heizen wird ohne Strom in vielen Haushalten ein Problem darstellen“, appelliert Spitzbart an die Eigenverantwortung jedes Einzelnen.

Und weiter: „Der Zusammenhalt in der Bevölkerung ist dann mehr gefragt denn je. Auf der Homepage der Stadtgemeinde haben wir dazu die wichtigsten Informationen zusammengefasst. Für nächstes Jahr plane ich Informationsveranstaltungen, um die Bevölkerung noch besser über dieses Thema zu informieren.“

Und für wie wahrscheinlich hält Spitzbart einen Blackout? „Im Sicherheitspolitischen Jahresberichtes des Österreichischen Bundesheeres wurde im Jänner 2020 die Wahrscheinlichkeit eines großflächigen Blackouts in den nächsten fünf Jahren als wahrscheinlicher eingestuft als eine Pandemie. Persönlich glaube ich, dass durch die Energiekrise und den vermehrten Umstieg auf erneuerbare Energien wie Wärmepumpen eine Strommangellage nicht auszuschließen ist. Nicht nur Blackout als Worst-Case-Szenario soll zu denken geben. Die derzeit durch mehrere Faktoren beeinflusste angespannte Energieversorgungssituation könnte die Betreiber der Einrichtungen dazu zwingen, geplante Lastabwürfe vorzunehmen, um das gesamteuropäische Netz zu erhalten“, schätzt Spitzbart die momentane Situation ein.

