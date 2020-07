Die Haftung des Wegehalters für herabfallende Äste und umstürzende Bäume führt zu massiven vorsorglichen Schlägerungen - auch und besonders im Wienerwald. Grund dafür ist, dass in Österreich für die Haftung im Wald absurderweise die Gebäudehaftung unter völliger Außerachtlassung der waldtypischen Gegebenheiten zur Anwendung kommt und auch das Forstgesetz keinen ausreichenden Schutz des Waldes gegen diese „Schutzschlägerungen“ bietet.

Eine von verschiedenen Grün-Gruppierungen im Bereich des Wienerwaldes ins Leben gerufene überregionale Petition an die beiden Ministerinnen Zadic (Justiz) und Köstinger (Landwirtschaft) fordert die Abschaffung dieser Haftung im Wald. Der Grüne Fraktionschef Sepp Wimmer: „Wald ist Naturraum und kein mit Haftung besichertes Gebäude.“

„Der Wald ist ein Naturraum, und wer sich in den Wald begibt, muss sich bewusst sein, dass er sich in keinem innerstädtischen Bereich mit klaren Schutzzonen befindet.“ Stadtrat Sepp Wimmer

Nach Meinung der Grünen ist die derzeit praktizierte Vorgangsweise weder mit den Natur- noch mit den Umweltschutzvorgaben vereinbar und steht im Widerspruch zu den Zielen des Biosphärenparks Wienerwald. Sie hat folgende Konsequenzen:

Wertvoller Baumbestand geht aus vermeintlichen Sicherheitsgründen verloren.

Bäume und Wälder werden nur mehr als Gefahrenquelle gesehen, dabei ist ein Baum primär ein Schutzgut des öffentlichen Rechts und von gesamtgesellschaftlicher Bedeutung im Hinblick auf Biodiversität, Klima und Erholung.

Der siedlungsnahe Wald büßt seine gerade in Zeiten des Klimawandels so wichtige Funktion als Klimaspeicher ein.

„Der Klimawandel führt durch ansteigende Temperaturen bei abnehmender Feuchtigkeit zu stärkerem Schädlingsbefall und mehr Baumschäden,“ so Wimmer. Zusätzlich fielen immer mehr gesunde Waldflächen entlang von Straßen und Wegen Schutzschlägerungen aus Haftungsgründen zum Opfer. „Wir fordern daher die Abschaffung der Haftung für waldtypische Gefahren wie morsche Äste, umstürzende Bäume, Wurzeln auf Waldwegen“, führt Wimmer weiter aus.

Die Petition soll der Beginn einer österreichweiten Unterschriftsaktion für den Erhalt des Waldes als Naturraum sein. Diese Aktion ist die Weiterführung der vor einem halben Jahr im Klosterneuburger Gemeinderat einstimmig beschlossenen Resolution zum Schutz der Bäume an den NÖ Landtag.

Wimmer: „An der Entstehung dieser Resolution war ÖVP-Stadtrat Leopold Spitzbart maßgeblich beteiligt. Daher besteht auch nun die Hoffnung, dass sich die ÖVP, für deren Klientel von Bauern und Forstwirten die Haftungsfrage auch immer wieder belastend war, hier auch weiter für dessen Ende engagiert. Ich sage es ganz offen: Ohne ÖVP wird es sehr schwer werden.“

Das Betreten des Waldes soll, wie in Deutschland, grundsätzlich auf eigene Gefahr erfolgen, und damit soll verhindert werden, dass Bäume aus präventiven Schutzgründen geschlägert werden oder der Wald für Besucher gesperrt wird. Wimmer: „Der Wald ist ein Naturraum, und wer sich in den Wald begibt, muss sich bewusst sein, dass er sich in keinem innerstädtischen Bereich mit klar definierten Schutzzonen befindet.“ Wald sei zum Glück noch unreglementierte Natur, und so wolle man ihn auch behalten.

Die Haftungsregelungen im Wald sollen im Interesse des Baumschutzes geändert und die Eigenverantwortung der Menschen als Nutzer des Walds in den Vordergrund gerückt werden.