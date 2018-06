Überraschend haben die Grünen im Alleingang gegen Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager einen Misstrauensantrag gestellt. Um den amtierenden Bürgermeister aus seinem Amt zu heben, bedarf es allerdings einer Zweidrittelmehrheit im Gemeinderat. Das ist kaum vorstellbar, weil von 41 Mandataren alleine die ÖVP aktuell 21 hält. Bis 18. Juni muss es jetzt aber eine geheime Abstimmung um das Bürgermeisteramt geben. Die NÖN fragte bei den anderen Fraktionen und Listen nach, wie sie sich bei der Abstimmung verhalten werden.

Für die SPÖ, Koalitionspartner der ÖVP, besteht „überhaupt kein Tatbestand, der diesen Antrag rechtfertigen würde“, so Fraktionschef Karl Schmid. Es hätte sich seit der Veröffentlichung des Rechnungshofbericht nichts geändert. Wie sich die SPÖ bei der Abstimmung verhalten wird, ist nicht vorhersehbar, weil sie eben geheim und somit nicht kontrollierbar sei. „Wir diskutieren das sehr wohl und sind hier sehr transparent und ehrlich in unserer Koalitionsarbeit“, so Schmid.

„Es ist das Recht jedes Gemeinderats, einen Misstrauensantrag einzubringen"

„Es ist das Recht jedes Gemeinderats, einen Misstrauensantrag einzubringen, daher ist dieser Schritt natürlich gerechtfertigt“, so FPÖ-Stadtrat Josef Pitschko, der selbst einen Misstrauensantrag gestellt hätte, allerdings nicht nur auf die Verfehlungen bei der Sanierung des Happylands bezogen. „Allein die Anordnung der Beschränkung der Redezeit oder die Auflassung des Wortprotokolls sind genug Gründe, dem Bürgermeister das Vertrauen abzusprechen“, so Pitschko, der sich über ein Detail ganz besonders amüsiert: „Da hat sich der Bürgermeister bei der Wahl zum Bundespräsidenten für den Grünen Kandidaten Van der Bellen eingesetzt, und jetzt schmeißen ihm genau diese Grünen das Vertrauen hin.“

„Dafür ist der Bürgermeister als Eigentümervertreter in die Pflicht zu nehmen“, ist PUK-Chef Johannes Kehrer überzeugt. Politische Verantwortung vom Bürgermeister einzufordern wäre daher gerechtfertigt, das könne auch einen Misstrauensantrag bedeuten. Der Bürgermeister hätte überdies im Sondergemeinderat gesagt, die Vorkommnisse im Happyland seien „bei Großprojekten üblich“ und die Kostenüberschreitungen seien im „unteren Schnitt“ im Vergleich zu anderen Gemeinden. „Diese verharmlosende Darstellung angesichts der Verschwendung von vielen Millionen Steuergeldern ist einfach nur empörend und eines Bürgermeisters unwürdig“, echauffiert sich PUK-Obfrau Teresa Arrieta.

Noch radikalere Maßnahmen wünscht sich Gemeinderat Peter Hofbauer

„Nach den gegen ihn im Rechnungshof erhobenen Vorwürfen besteht geradezu die Verpflichtung, dem Bürgermeister das Vertrauen zu entziehen. Ich werde selbstverständlich den Misstrauensantrag unterstützen, habe ich doch eine Woche zuvor den Rücktritt aller mitverantwortlichen Stadträte gefordert.“ In Anbetracht der Tatsache, dass alle ÖVP- und SPÖ-Mandatare an dem Debakel und den Versuchen, es kleinzureden, anstatt aufklärend zu wirken, Mitverantwortung tragen, würde Hofbauer keiner dieser Personen auch nur einen Euro anvertrauen, geschweige denn das Amt des Bürgermeisters.

„Sie haben allesamt die Verpflichtung zur Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit und Zweckmäßigkeit grob fahrlässig missachtet. Dieser Gemeinderat gehört aufgelöst und bis zu einer Neuwahl die Aufgaben des Bürgermeisters einem Regierungskommissär übertragen“, schimpft Hofbauer. Ein Misstrauensantrag ist nicht nur gerechtfertigt, sondern es wäre die Pflicht jedes Mitglieds des Gemeinderates, diesen Antrag zu unterstützen.

Termin für die Abstimmung im Gemeinderat gab es bis zu Redaktionsschluss noch keinen.

