„Wenn’S uns jetzt das Bezirksgericht auch noch wegnehmen, bleibt von Klosterneuburg nicht mehr viel über.“ An den Stammtischen Klosterneuburgs rumort es. Der Grund: Ein der NÖN zugespieltes Arbeitspapier aus dem Ministerium beweist, dass es wieder Überlegungen gibt, die Bezirksgerichte zusammenzulegen. Das Ministerium dementiert konkrete Pläne.

Es ist ein internes Papier aus dem Justizministerium, das für Unruhe sorgt. Demnach sollen aus den 26 Bezirksgerichten 14, also zwölf geschlossen, werden. Auch Klosterneuburg ist in diesem Papier zu finden. So sieht das Arbeitspapier eine Zusammenlegung der Bezirksgerichte Korneuburg und Klosterneuburg vor. Wörtlich heißt es hier: „Im Sprengel des LG Korneuburg erschiene langfristig eine Reduktion von sieben auf vier Gerichtsstandorte möglich. Grundsätzlich könnte das Bezirksgericht Korneuburg aufgrund entsprechender Raumreserven das Bezirksgericht Klosterneuburg zur Gänze aufnehmen.“

„Schließungen sind unter der Übergangsregierung kein Thema, vor allem wird in einem solchen Fall zuvor der Kontakt mit den betroffenen Ländern und Institutionen gesucht.“ Britta Tichy-Martin, Sprecherin des Justizministeriums,

Wie das allerdings in der Praxis ausschauen soll, steht auf einem anderen Blatt, denn wird ein Klosterneuburger in das Gericht zitiert, dann ist der Anfahrtsweg nach Korneuburg mehr als schwierig. Das wussten aber auch die Experten der Arbeitsgruppe der Gerichtsstrukturreform. Denn im Anschluss wird im Arbeitpapier eingeräumt: „Zu beachten ist jedoch, dass sich der Anfahrtsweg (mit öffentlichen Verkehrsmitteln) aus dem Sprengel Klosterneuburg mühsam gestalten würde, nämlich nach Wien hinein und am anderen Donauufer wieder aus Wien heraus.“

Andererseits gibt es auch Überlegungen, das Bezirksgericht Hollabrunn mit dem in Korneuburg und dem Bezirksgericht Horn zu verbinden, die Zusammenlegung der Bezirksgerichte Schwechat und Bruck an der Leitha wäre „jedenfalls sinnvoll und bereits kurzfristig indiziert“, steht im Papier der Arbeitsgruppe.

Britta Tichy-Martin, Sprecherin des Justizministeriums, dementierte gegenüber der APA konkrete Pläne. Schließungen seien „unter der Übergangsregierung kein Thema“. Vor allem werde in einem solchen Fall zuvor der Kontakt mit den betroffenen Ländern und Institutionen gesucht. Tichy-Martin zur APA: Die Arbeitsgruppe sei noch unter Ex-Minister Josef Moser mit „Experten aus dem Justizbereich“ besetzt worden, um ein Papier zu erarbeiten, „wie eine Strukturreform ausschauen könnte beziehungsweise einzelne Bereiche effizienter gestaltet werden könnten.“

„Eine Auflösung des Bezirksgerichts Klosterneuburg ergibt keinen Sinn"

Für Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager ist die Zusammenlegung des Bezirksgerichts mit Korneuburg kein Thema, und er schließt eine solche Konstellation aus: „Eine Auflösung des Bezirksgerichts Klosterneuburg ergibt keinen Sinn. Sowohl aufgrund der anfallenden Arbeit als auch aufgrund der ökologischen Problematik möglicher Umwegfahrten kann hier keine Sinnhaftigkeit dargestellt werden“, so Schmuckenschlager.

Für den Bürgermeister hat das eigene Bezirksgericht in der Stadt Klosterneuburg einen ganz besonderen Stellenwert. Und es geht ihm anscheinend nicht nur um das Image der drittgrößten Stadt in Niederösterreich. „Entscheidend ist für mich, dass mit einem eigenen Bezirksgericht die Arbeit vor Ort schnell und pragmatisch abgewickelt werden kann“, so Bürgermeister Schmuckenschlager.