Alle Jahre wieder beschweren sich Anrainer des Donautales über die Häufigkeit der LKW-Fahrten des Familienbetriebs Karner mit Firmensitz in Greifenstein. Die Firma erledigt Erd-, Steinlege-, Abbruch- und Rodungsarbeiten, hauptsächlich im Raum Klosterneuburg, und ist daher auf der L 118 unterwegs, die durch Höflein und Kritzendorf nach Klosterneuburg führt.

Anrainer in Kritzendorf, insbesondere Eltern der Privatvolksschule, die direkt an der L 118 gelegen ist, forderten nun die Stadtgemeinde Klosterneuburg auf, die Rahmenbedingungen für die Bewilligung der Deponie der Firma Karner in Greifenstein zu überprüfen.

„Es steht der Vorwurf im Raum, dass es, entgegen den gültigen Bescheiden der zuständigen Behörde, zu Überschreitungen bei den LKW-Fahrten kommt.“ Stefan Schmuckenschlager, Bürgermeister

Diese Überprüfung wurde von Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager auch eingeleitet. „Es steht der Vorwurf im Raum, dass es, entgegen den gültigen Bescheiden der zuständigen Behörde, zu Überschreitungen bei den LKW-Fahrten kommt“, so Schmuckenschlager, der im Sinne der betroffenen Ortsteile Klosterneuburgs sowie aufgrund der besonderen Situation der beiden Volksschulen an der Kritzendorfer Hauptstraße das geprüft wissen und diesen Vorwurf nicht unbeachtet lassen will. Schmuckenschlager betont, dass er wisse, dass die Firma Karner durch ihre Tätigkeit eine wichtige Funktion für Klosterneuburg erfülle. „Aber im Sinne eines Ausgleichs zwischen der unterschiedlichen Interessen ist volle Transparenz entscheidend. Diese soll immer gewährleistet sein, und daher wende ich mich an die Behörde“, so der Bürgermeister.

„Das Schreiben des Bürgermeisters haben wir dem Land NÖ weitergeleitet“, so Bezirkshauptmann Andreas Riemer. Was die Deponiefahrten der Firma Karner betrifft, wären diese bescheidmäßig geregelt. Die Einhaltung der Fahrten könne man überprüfen. Was aber die Fahrten auf der L 118 betrifft, gestaltet sich das schon schwieriger. Kann man den Schwerverkehr durch Höflein und Kritzendorf mit seinen Engstellen verbieten? „Das ist theoretisch möglich, ist aber ein umfangreiches Verfahren mit unsicherem Ausgang“, so Riemer. Jeder könne aber eine Überprüfung anregen. Dann würde sich die Behörde mit einem Verkehrstechniker die Situation anschauen.

„Wir fahren zu 80 Prozent für Klosterneuburg“, beteuert der Geschäftsführer der Firma Karner, Johann Benischek. Die Fahrten würden in dem Maße zunehmen, als es in Klosterneuburg mehr Bautätigkeit gibt. Und da gäbe es genug zu tun, um Material zu entsorgen und Baumaterial anzuliefern. Allein der Kanalbau und der Bau der Fernwärme brächte ein Mehr an Fahrten. Benischek: „Klosterneuburg ist eine große Stadt mit sehr viel Baustellen, die alle in einer bestimmten Zeit fertiggestellt werden müssen. Das gibt das Land sogar vor.“ Der Hauptgrund der vielen Fahrten läge an Klosterneuburg selbst. Sie wären eben da und notwendig. Wenn man der Firma Karner die Fahren verbieten oder einschränken würde, dann müsste eine andere Firma diese Fahrten erledigen. Durch den Firmensitz Greifenstein und die nahegelegene Deponie wäre es aber ein umweltschonender Vorteil, dass ein Betrieb in unmittelbarer Nähe diese Arbeiten übernehme.

Zudem habe es am Montag, 2. August – was die zulässigen Fahrten betrifft – eine Überprüfung der Landesregierung gegeben. „Wir halten die vorgegebenen Deponiefahrten ein. Wir arbeiten bescheidkonform“, versichert Benischek.

Auch was die angeprangerten Geschwindigkeitsüberschreitungen seiner LKW betrifft, hält der Geschäftsführer dagegen: „Wir haben in unserem Betrieb die Order, vorsichtig zu fahren, und werden oft auf der Straße kontrolliert. Es gibt keine Strafen.“