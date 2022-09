Wieder Zoff ums Stadtmarketing

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Dass die FPÖ am Verein Stadtmarketing kein gutes Haar lässt, ist schon mehrmals dokumentiert und fand auch medial seinen Niederschlag. Nun holt FPÖ-Stadtrat Josef Pitschko zum nächsten Rundum-Schlag aus. Es geht um die Finanzierung von Veranstaltungen. Da wirft Pitschko dem Verein Stadtmarketing Misswirtschaft vor und wettert: „Die Stadtgemeinde muss für Veranstaltungen zahlen, obwohl sie dafür das Stadtmarketing jährlich mit etwa 200.000 Euro subventioniert.“

Nach dem blauen Stadtrat Pitschko konnte der Verein Stadtmarketing, die dem Stift Klosterneuburg zugesagten Beiträge für gemeinsame Veranstaltungen nicht bezahlen. Der Stadtrat beschloss daher im Juli 2022, für die Veranstaltungen „Stift und Stadt feiern“, „Mittelalterfest“ und „Advent im Stift“ 9.000 Euro direkt an das Stift Klosterneuburg zu überweisen. FPÖ-Stadtrat Josef Pitschko reagierte empört: „Die Stadtgemeinde Klosterneuburg gibt dem Stadtmarketingverein jährlich etwa 200.000 Euro zur Finanzierung von Marketingveranstaltungen und schon im Juli muss die Gemeinde die Marketingveranstaltungen selbst bezahlen.“

„Dass die FPÖ versucht, die Gehaltskosten zum Politikum zu machen, zeigt nur, wie inhaltsleer diese Partei inzwischen geworden ist.“ Christoph Kaufmann Vorstandsmitglied im Verein Stadtmarketing, ÖVP

Den Grund für diese angebliche Misswirtschaft liefert der freiheitliche Stadtrat gleich mit: „Offensichtlich frisst der Bezug des neuen Geschäftsführers den größten Teil des Jahresbudgets des Stadtmarketingvereins auf. Und bei dieser ernüchternden Budgetlage hat der Geschäftsführer die Dreistigkeit, ein Budget mit etwa 8.500 jährliche Kosten für einen E-Pkw für seinen persönlichen Gebrauch vorzulegen.“

Der freiheitliche Stadtrat befürchtet, dass die Zustände in diesem – wie er den Verein Stadtmarketing immer wieder nennt – „Ramschladen mit gelegentlicher Zimmervermittlung“ schlechter statt besser werden.

Sarkastisch erinnert Pitschko an einen, seiner Meinung nach völlig unsinnigen Gemeinderatsbeschluss aus dem Frühjahr 2022, wonach auf Antrag der ÖVP zur Steigerung der Transparenz des Stadtmarketingvereins eine Änderung der Gesellschaftsform geprüft werden soll: „Vielleicht wollen die Wirtschaftsexperten von ÖVP und NEOS diesen Ramschladen mit drei Beschäftigten als GesmbH oder gar als Aktiengesellschaft führen?“

Nicht Fisch, nicht Fleisch

Völlig gegensätzlicher Meinung ist naturgemäß das Vereins-Vorstandsmitglied und der Stadtrat für Wirtschaft, Sport und Tourismus, Christoph Kaufmann (ÖVP). Er fordert ein Ende der andauernden „Beschädigungen der Tourismuswerbung“ der FPÖ. Im Gegenteil, Kaufmann weist auf die Erfolge des Tourismusvereins hin: „Klosterneuburg war im Krisenjahr 2021 bei den Nächtigungen wesentlich besser unterwegs als viele vergleichbare Städte in NÖ. Und auch heuer gehen die Zahlen stark bergauf, was auch einer sehr professionellen Arbeit unseres Tourismusbüros geschuldet ist“, so Kaufmann.

So wurde unter anderem das Thema „Radtourismus“ stark in den Fokus gerückt und ein regelmäßiger Radbus von Klosterneuburg nach Passau organisiert oder die „Genussradtour“ entwickelt. Dazu kommt der ständige Informationsaustausch zwischen dem Büro und den beiden Tourismusdestinationen „Wienerwald“ und „Donau“ sowie der Kontakt zu den lokalen Tourismusbetrieben. Ein ausführlicher Tätigkeitsbericht wäre auch im letzten Wirtschaftsausschuss präsentiert worden und wird nun auch dem Gemeinderat zur Kenntnis gebracht.

Die vermeintlich hohen Kosten und den Vorwurf der FPÖ, dass für die Feste in der Stadt zu wenig Geld übrig bleibt, relativiert Kaufmann: „Der Tourismusverein hat für das Jahr 2022 ein wesentlich höheres Budget beantragt, dass ihm nicht genehmigt wurde. Damit mussten vor allem im Bereich Stadtmarketing einige Projekte gestrichen werden. Das Budget zählt ja schon jetzt zu den mit Abstand niedrigsten in ganz Niederösterreich, da kann man keine großen Wunder erwarten.“

Das Gehalt des Geschäftsführers sei vergleichbar mit einem Referatsleiter im Rathaus, allerdings inklusive Überstunden und Wochenenddiensten. „Dass die FPÖ nun erneut versucht, die Gehaltskosten zum Politikum zu machen, zeigt nur, wie inhaltsleer diese Partei inzwischen geworden ist“, bedauert Kaufmann. Er wünscht sich daher eine sachlichere Diskussion und ein Ende des Tourismus-Bashings der FPÖ.

Neue Strukturen in Planung?

Auf Wunsch der Grünen wird derzeit auch über neue Strukturen der Tourismuswerbung nachgedacht. Es geht in erster Linie um mehr Transparenz zu Tätigkeit und Budget des Vereins und um klare Kompetenzverteilung. Dazu soll es in der kommenden Sitzung des Finanz- und Wirtschaftsausschusses eine Präsentation von den Strukturen in vergleichbaren Städten in NÖ geben. Danach soll ein Weg gefunden werden, wie der Tourismus und das Stadtmarketing in Klosterneuburg zukünftig organisiert und auch finanziert werden können.

Keine Nachrichten aus Klosterneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.