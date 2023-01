Ende 2023 wieder vierspurig nach Wien

Werbung

Seit drei Jahren begleitet sie uns, nimmt man die Vorbereitungszeiten dazu noch länger: am 20. Jänner 2021 starteten die Bauarbeiten an der Heiligenstädter Hangbrücke. Nach mehr als 45 Jahren intensiver Nutzung sind die Schäden so massiv, dass die Brücke komplett erneuert wird.Die Hangbrücke wird abschnittsweise abgebrochen und mit einer neuen Stützkonstruktion wieder errichtet.

Das neue Tragwerk der Hangbrücke ist als Rohbau errichtet. Foto: Foto MA29

Meilenstein zu Jahreswechsel

Mit Jahreswechsel 2022/2023 sind die Abbrucharbeiten des alten Tragwerkes bahnseitig abgeschlossen und das neue Tragwerk ist als Rohbau errichtet. Damit ist ein wichtiger Meilenstein geschafft.

Jetzt im Jänner werden die Arbeiten bei geeigneter Witterung an Abdichtung, Randbalken, Belag und Ausrüstung fortgeführt.

Mit der Verkehrsfreigabe auf allen vier Fahrspuren ist voraussichtlich zum Jahresende 2023 hin zu rechnen, bestätigt die Stadt Wien, Abteilung Brückenbau und Grundbau, den Zeitplan.

