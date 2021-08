Mit dem Goldenen Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich (Entschließung vom 8. Juni 2020 durch Bundespräsident Alexander Van der Bellen) ist der Intendant, Kulturmanager und Regisseur Michael Garschall ausgezeichnet worden. Die Verleihung durch Sektionschef Jürgen Meindl (Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport) fand am vergangenen Mittwoch im Palais Niederösterreich in Wien statt, die Laudatio hielt Bundeskanzlerin a.D. Brigitte Bierlein.

Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager stellte sich als Gratulant ein. Andreas Tischler

Mit „viel Mut und einer gewissen Keckheit“, so Bierlein, habe Garschall bereits als 21-Jähriger die Herbsttage Blindenmarkt gegründet, die er seit 1990 bis heute leitet und die sich zu einem der maßgeblichen Operettenfestivals im Lande entwickelt haben. Außerdem hat Garschall als Intendant der operklosterneuburg seit 1998 einen hochkarätigen sommerlichen Musiktheaterstandort vor den Toren Wiens aufgebaut, wo viele große Karrieren – von Markus Werba und Florian Boesch bis Daniela Fally - ihren Anfang genommen haben. Garschall sei „eine Konstante in der österreichischen Musikszene“, seine Arbeit sei „unschätzbar“ und berühre „Herz und Seele von Tausenden“, würdigte Bierlein das Schaffen des Geehrten. In seinen Dankesworten verlieh Garschall seiner Freude darüber Ausdruck, dass „unsere Arbeit mit Herz und Hirn belohnt“ worden sei. Sein Ziel sei es immer, die „Tore zur Kultur weit aufzumachen“, denn: „Klassische Musik ist für alle da!“

Michael Garschall studierte Theaterwissenschaft und Medienpädagogik, assistierte unter anderem bei Heinz Ehrenfreund und Elfriede Ott, gründete eine Event-Firma, war bei Steinway Austria tätig und fungierte u.a. als Obmann-Stellvertreter im Verein Theaterfest NÖ sowie als Vorstandsmitglied und Kulturbeauftragter im NÖ Wirtschaftsforum der Führungskräfte, seit 2006 im WdF-Bundesvorstand. Er betätigte sich als „Talente-Scout“ und Jurymitglied bei diversen Gesangswettbewerben und gründete gemeinsam mit der Unternehmerin Hilde Umdasch die Sozialinitiative „Helfen mit Kunst“. Zu seinen bisherigen Auszeichnungen zählen der Ehrenring der Marktgemeinde Blindenmarkt, der Anerkennungspreis des Landes NÖ für Darstellende Kunst, das Goldene Stadtwappen der Stadtgemeinde Klosterneuburg und das Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um das Bundesland Niederösterreich.

Bei der operklosterneuburg ist am Freitagabend die Derniere von Giuseppe Verdis „La forza del destino“ im abermals ausverkauften Kaiserhof des Chorherrenstifts über die Bühne gegangen. Für Sommer 2022 hat Garschall bereits „La Bohéme“ von Giacomo Puccini angekündigt, Premierentermin ist der 9. Juli 2022). Und für die diesjährigen Herbsttage Blindenmarkt ist ihm ebenfalls ein Coup gelungen: Kammersängerin Daniela Fally wird bei „Wiener Blut“ (Premiere: 8. Oktober) ihr Regie-Debüt geben.