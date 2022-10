Streifzüge durch Klang- und Bildwelten als Ideengeber für Performance

Der Komponist Karlheinz Essl bewegt sich gerne. Nicht nur zwischen den Genres von Kunst und Musik, sondern auch in der Natur. Mit dem Fahrrad durchstreift er seine nähere und fernere Umgebung und liebt es, offene Gewässer schwimmend zu erkunden.

Bei diesen Streifzügen durch Natur- und Kulturlandschaften, aber auch urbane Räume nimmt Essl die Klangwelten, denen er begegnet, auf, um sie später in sein Werk zu integrieren. Daraus entstehen - oft in Zusammenarbeit mit anderen Künstlerinnen und Künstlern - multimediale Installationen, Performances und zuletzt auch das Audio-Buch K.O.P.F., das er gemeinsam mit dem Schriftsteller Erwin Uhrmann herausgebracht hat.

Klang trifft auf Natur, Natur trifft auf Klang

Als neues Mitglied des Wiener Künstlerhauses lädt Karlheinz Essl nun zu einer Präsentations-Performance „Where Sound Meets Nature & Nature Meets Sound“ am Dienstag, den 18. Oktober um 18 Uhr in die Factory.

Mit der Tänzerin und Choreographin Andrea Nagl erforscht Essl die Durchdringung von Klang, Bewegung und Bild, die in der Performance „Forms of Life“ theatralisch inszeniert wurde. Am Ende des Abends zeigen die beiden ihre aktuelle Zusammenarbeit W.A.L.D. –eine Tanzperformance mit Soundscapes, Live-Elektronik und Videoprojektion.

Das Video H.E.A.R, das die beiden gemeinsam mit dem Medienkünstler MONOCOLOR für den Earth Day 2022 geschaffen haben, ist eine immersive audiovisuelle Reise durch die Natur mit einem von Andrea Nagl geflüsterten Gedicht von Karlheinz Essl.

Seit Jahrzehnten beschäftigt sich Essl mit system- und chaostheoretischen Fragestellungen und hat in jüngster Zeit ein neues Instrument - auf Basis eines rückgekoppelten Analogsynthesizers - entwickelt, das er erstmals öffentlich spielen wird. In einer Doppelconference mit dem Komponisten führt Erwin Uhrmann durch den Abend. Der Eintritt ist frei.

Keine Nachrichten aus Klosterneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.