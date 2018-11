Ausgelassen und feierlich war die Stimmung beim Leopoldi-Fest in Klosterneuburg. Doch nicht nur die vielen Fahrgeschäfte leuchteten in allen Farben, sondern auch die Augenregion zweier Kontrahenten, die inmitten des feierlichen Trubels aufeinander losgingen.

Polizei und Security hatten beim größten Klosterneuburger Fest des Jahres alles voll im Griff. Dort, wo die Ordnungsorgane streiften, da herrschte auch Ruhe. Bis auf einen jungen Wiener, der offensichtlich Streit suchte und das ein oder andere Mal durch Rempeleien auffiel. Gegen 22.30 Uhr fand er dann endlich ein williges Rauferei-Opfer. Das ließ sich die Rempler allerdings nicht gefallen, sondern stieß seinen Kontrahenten gegen eine Absperrung, wo er sich Abschürfungen an der Hand zuzog. Dann war auch schon die Polizei da und trennte die beiden Streithähne. Anschließend ging es zum Sanitäterbereich, wo die Verletzungen der beiden behandelt wurden.

Dann ging’s erst richtig los

„Wir wollten das möglichst unauffällig behandeln, damit sich die Festgäste nicht gestört fühlen. Deshalb wollten wir die beiden dann vom Festgelände entfernen“, erklärt Klosterneuburgs Stadtkommandant Georg Wallner.

Am Weg in Richtung Wienerstraße kam plötzlich eine junge Dame des Weges, die offensichtlich zu dem Störenfried gehörte. „Sie hat dann angefangen, wild umherzuschimpfen. Ein Kollege hat sie etwa 15 Mal davon in Kenntnis gesetzt, dass sie damit aufhören solle, weil sie damit eine Verwaltungsübertretung begehe“, erklärt Wallner. Sie hörte nicht auf und wurde deshalb festgenommen.

Vom Raufen noch nicht genug

Ihr Freund hat das dann mitbekommen und ging auf den Beamten los. Der junge Mann wurde dann zu Boden gebracht, wo ihm die Handschellen angelegt wurden. „Wir haben besonders vorsichtig agiert“, versichert Wallner.

Der junge Mann forderte medizinische Behandlung, weshalb er nach Tulln ins Universitätsklinikum gebracht und untersucht wurde. Dort wurden lediglich Abschürfungen an der Hand festgestellt, die er sich im Zuge der Rauferei zugezogen haben dürfte. Die Klosterneuburger Polizei erstattete Anzeige bei der Staatsanwaltschaft in Wien in mehreren Fällen, darunter Widerstand gegen die Staatsgewalt und Körperverletzung, gegen die beiden Raufbolde und auch gegen die junge Dame.