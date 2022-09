Wimmer kaufte Rad im Internet: 1.000 Kilometer in blindem Vertrauen

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Es gibt sie noch, die schönen Geschichten! Eine schöne Geschichte von Vertrauen in einer Zeit des Misstrauens über eine Distanz von 1.000 Kilometern sei hier nun erzählt.

Wer ihn kennt, weiß, dass der Politiker Sepp Wimmer ein passionierter Radfahrer ist. Seit 30 Jahren schwingt er sich auf das Mountainbike und erklomm so manchen hohen Berg auf zwei Rädern. Jetzt, mit 65 Jahren, setzt und sitzt Wimmer auf das E-Mountainbike. Auf ein Modell hat er ein besonderes Auge geworfen. „Seit einem Jahr suche ich ein ganz spezielles E-Bike, nämlich ein ‚Cube Elite Hybrid Carbon 29er 625W‘. Da es ein Modell aus dem Vorjahr ist, wird es bei den Händlern nicht mehr angeboten, in Österreich waren ohnehin nur wenige Modelle am Markt“, erzählt der Politiker.

Ich dachte, was soll’s, einer muss den ersten Schritt des Vertrauens setzen.“ Sepp Wimmer Klosterneuburger Politiker

So suchte Wimmer im Ausland im Internet nach einem gebrauchten Modell und wurde fündig. Doch die Suche gestaltete sich schwierig. Wimmer: „Eigentlich hatte ich die Suche schon aufgegeben, da wurde dieses Bike in Holland, in Venlo, nahe der deutschen Grenze angeboten. Mit dem Verkäufer, einem jungen, 31 jährigen Holländer mit marokkanischen Wurzeln, Jamal el Kouri, war Wimmer sich schnell über den Preis einig: rund 3.000 Euro.

Für dieses Rad hatte Sepp Wimmer einiges Risiko auf sich genommen. Nun ist er um eine außergewöhnlich schöne Erfahrung reicher. Foto: privat

Der Deal wurde beschlossen. Nun ging es um die Abwicklung der Bezahlung und der Lieferung. Da traten die ersten Schwierigkeiten auf. Wimmer: „Wie konnte eine für beide Seiten sichere Bezahlung und Lieferung abgewickelt werden? Es gibt zwar gesicherte Zahlungsplattformen wie PayPal und eine Versicherung für den Transport. Diese Sachen hat aber nicht jeder, oder kosten zusätzlich Geld. Was also machen? Mir war klar, wenn ich das Bike wollte, musste ich irgendwie handeln, es gab auch andere Interessenten.“

Jamal und Sepp Wimmer hatten ein paar Mal telefoniert, und so entwickelte sich ein Gefühl des Vertrauens. Wimmer: „Daher dachte ich, was soll’s, einer muss den ersten Schritt, des Vertrauens setzen, rief ihn an und sagte ihm, ich werde ihm das Geld einfach schicken. Jamal zeigte sich ziemlich überrascht. Wimmer überwies ihm das Geld, ohne Sicherheiten.

Dann kam ein Anruf von Jamal, die Transportversicherung sei zu teuer, er werde sich was überlegen. Wimmer: „Geld ade, dachte ich, was habe ich mir nur dabei gedacht?“ Da rief Jamal am nächsten Tag abermals an: „Ich werde das Bike persönlich bringen.“ Wimmer erwiderte: „Von Venlo in Holland bis nach Wien sind es über 1.000 Kilometer?“ Jamal: „Ich mach das schon. Am Samstag, 3. September komm ich mit deinem Rad um 12.45 Uhr mit dem Zug am Hauptbahnhof in Wien an.“

100 Kilometer von Venlo nach Köln, von dort mit dem Zug über Frankfurt nach Wien, dort mit dem riesigen Paket aus dem Zug gestiegen, begrüßte Jamal Wimmer mit den Worten: „Na, das hast du wohl nicht gedacht?“

Die beiden gingen dann essen, danach baute Jamal das Rad bei Wimmer zuhause zusammen. Wimmer brachte ihn dann zum Flughafen. Die Reisekosten haben sie sich geteilt.

„Das ist eine außergewöhnlich schöne Erfahrung, die es im Leben nicht oft gibt und nicht die Regel ist“, wirkt der Politiker sichtlich gerührt. Natürlich soll man nicht ohne Absicherung im Internet Geschäfte machen. In 99 Prozent der Fälle ginge das ins Auge, aber in diesem einen Fall hätte er Glück gehabt, an die richtige Person geraten zu sein. Wimmer abschließend: „Ich habe Jamal gefragt, warum er mir das Rad persönlich gebracht hat? Er meinte: Du hast mir so viel Vertrauen entgegengebracht, da habe ich mich einfach verpflichtet gefühlt.“

