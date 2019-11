Die Probleme und die damit verbundene Wiederholung der Bundespräsidentenwahl machen es nicht leichter, Wahlhelfer für die einzelnen Wahlsprengel zu finden. Die Parteien wurden jetzt aufgefordert, die entsprechenden Vorschläge für die Besetzung der Beisitzer und Ersatzbeisitzer bis spätestens 7. November 2019 bei der Bezirkswahlbehörde einzubringen.

Die nächste bundesweite Wahl ist die Bundespräsidentenwahl im Herbst 2022. Nationalratswahl und EU-Wahl folgen erst 2024. Wenige Wochen nach der Nationalratswahl sind aber die Wahlbeisitzer für die kommenden bundesweiten Wahlen bekannt zu geben.

Für undurchführbar erklärt Sepp Wimmer, Fraktions-Chef der Grünen, dieses Unterfangen: „Wir Grüne in Klosterneuburg müssen nun an die 100 Wahlbeisitzer an die Bezirkshauptmannschaft als Wahlbehörde melden. Und das für Wahlen, die erst in einigen Jahren stattfinden.“ Macht man das nicht, verliert man das Anrecht darauf. Wimmer weiter: „Wenn wir jetzt Menschen darauf ansprechen, ob sie in einigen Jahren Wahlbeisitzer sein wollen, meinen viele, das kann nicht ernst gemeint sein. Wie soll man sich Jahre vor einer Wahl für eine Wahlbeisitzer-Tätigkeit festlegen?“ Gerade junge Menschen, die mobil seien, könnten keine Zusage geben, Ältere wiederum könnten nicht garantieren, ob ihre körperliche Konstitution diese Aufgabe noch zulässt. Es seien immer weniger Bürger bereit, sich über so einen langen Zeitraum festzulegen.

„Scheinmeldungen“ sind nicht die Lösung

Der Ausweg, zu dem laut Wimmer die Behörden „inoffiziell“ raten, einfach „irgendwelche“ Personen, sogenannte Platzhalter, zu melden, kaschiere das Problem nur. Wimmer: „Diese Scheinmeldungen führen erst recht die bestehende Wahlordnung mit den jahrelangen Vorabmeldungen ad absurdum und bringen für alle nur weitere Mehrarbeit mit sich.“

Wimmer bietet auch eine Lösung an: „Erstens, maximal drei Monate vor einer Wahl, oder abgestimmt mit den Fristenläufen vor der jeweiligen Wahl, Personen benennen zu müssen. Zweitens, den Bürgern, die als Wahlbeisitzer tätig sein wollen, zu ermöglichen, dies nicht nur über eine politische Partei zu machen und damit parteipolitisch punziert zu sein. Dies an besten mittels einer parteiunabhängigen Meldung an die Gemeinde.“

Die Probleme seien bekannt, aber seit Jahren geschieht nichts. Wimmer: „Es muss scheinbar erst wieder eine Wahl wiederholt werden müssen, damit die Probleme der Wahlabwicklung in den Blick der breiten Öffentlichkeit gelangen.“

Die NÖN fragt bei der Wahlbehörde nach. „Die aufgrund des Ergebnisses der Nationalratswahl 2019 zu bestellenden Mitglieder der Wahlbehörden werden bis zur Ausschreibung der nächsten Nationalratswahl im Amt sein. Eine komplette Neubestellung der Mitglieder dieser Wahlbehörden und Konstituierung derselben wird erst nach Ausschreibung der nächsten Nationalratswahl notwendig werden“, erklärt BH-Stellvertreter Josef Wanek. Für den Fraktions-Chef der Grünen Sepp Wimmer reicht das nicht aus: „Es ist unverständlich, dass zweimal Listen mit mehreren hundert Personen erstellt werden müssen und dann bei der nächsten Wahl wieder mühsam überarbeitet werden. Warum erfolgt die Neubestellung der Wahlbeisitzer nicht mit der Ausschreibung einer anstehenden Bundeswahl?“