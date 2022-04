„Zukunftsraum Wienerwald“ will raus aus dem Öl

Werbung

Mit der Gründung der „Klima- und Energie-Modellregion (KEM) – Zukunftsraum Wienerwald“ setzen Klosterneuburg, Purkersdorf, Pressbaum und Mauerbach ein gemeinsames, aktives Zeichen gegen den Klimawandel. Ende Jänner kam die Zusage vom Klima- und Energiefonds mit der Förderzusage für die neue KEM. Vergangene Woche trafen sich Vertreter der vier Gemeinden zur ersten Arbeitssitzung.

Vizebürgermeister und KEM-Teamleiter Roland Honeder berichtet: „Klima- und Energie-Modellregionen verfolgen das Ziel, die Zusammenarbeit von Gemeinden zu forcieren, um nachhaltiges Wirtschaften, das Fördern regionaler Wirtschaftskreisläufe voranzutreiben und die Nutzung natürlicher Ressourcen zu optimieren. Durch gemeinsame Maßnahmen in Bereichen wie erneuerbare Energie, Energieeffizienz, nachhaltige Mobilität oder Bewusstseinsbildung leisten KEM einen wichtigen Beitrag zum aktiven Klimaschutz und zeigen, dass ein Beitrag zur Energiewende und Energieunabhängigkeit auf regionaler Ebene möglich ist“.

KEM ist ein Programm des Klima- und Energiefonds der österreichischen Bundesregierung. Aktuell gibt es in Österreich 120 Modellregionen in 1.060 Gemeinden. Umweltgemeinderat Stadtrat Leopold Spitzbart erklärt: „Keine Abhängigkeit mehr von teuren Erdölimporten, keine Angst mehr vor Gaskrisen – stattdessen saubere Energiegewinnung aus Sonne, Wind, Wasser und Bioenergie aus der Region. Die österreichischen Klima- und Energie-Modellregionen verfolgen genau dieses Ziel. Die langfristige Vision: 100 Prozent Ausstieg aus fossiler Energie. Mit unseren Partnergemeinden haben wir deshalb bei der ersten KEM-Kernteamsitzung beschlossen, dass die Aktion ,Raus aus dem Öl‘ neben zehn weiteren Maßnahmen oberste Priorität hat“.

Die Arbeit erfolgt in mehreren Schritten. In der ersten Phase der KEM – Zukunftsraum Wienerwald, die bis Dezember 2022 angesetzt ist, wird unter Beteiligung von Gemeinden, Stakeholdern und Experten ein Konzept erarbeitet. Es werden energierelevante IST-Daten erhoben, aus denen wiederum zehn Maßnahmen abgeleitet und für die Umsetzung in der nächsten, zweijährigen Phase definiert werden.

