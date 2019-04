Die Beschädigungen der Fassaden sollen ab dem 11. Jänner stattgefunden haben. Am 1. Februar erwischte ein mit der Überwachung betrauter Detektiv den 16-Jährigen, "als dieser einen Streugutbehälter mit einem schwarzen Lackstift beschmierte", teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich in einer Aussendung mit. Der Detektiv rief die Exekutive, bei den Ermittlungen am Tatort wurde auch der 15-Jährige angehalten.