Hademar Bankhofer: Wie das Fasten dem Körper gut tut

Viele von uns haben das Bedürfnis, nach dem Winter etwas für den Körper zu tun. Als Auftakt bietet sich eine Fastenkur an, empfiehlt der Klosterneuburger Gesundheitsexperte Hademar Bankhofer. Doch was genau versteckt sich dahinter und wie packt man sie an? Bankhofer hat unterschiedliche Vorschläge.

Fasten heißt nicht hungern

Die klassische Form des Heilfastens dauert vier Wochen: Drei Wochen sollte man fasten und danach kommt eine Woche Aufbau-Diät. Und alles unter strenger ärztlicher Aufsicht. Es gibt aber auch kleine, einfache Fastenkuren für daheim. Die dürfen nicht länger als vier bis fünf Tage andauern. Man sollte sich jedoch mit dem Arzt absprechen.

Zuerst gilt es, ein großes Missverständnis abzubauen: Fasten heißt nicht – was viele glauben – hungern. Beim Heilfasten nimmt man bloß keine feste Nahrung auf, dafür jedoch viele verschiedene Flüssigkeiten, klärt Bankhofer auf.

Was geht nun im Organismus des Menschen vor, wenn er eine Fastenkur durchführt? Kurz gesagt: „Der Darm wird gereinigt und überflüssige unerwünschte Stoffwechsel-Substanzen, die im Körper anfallen, werden abgebaut. Fettpölsterchen werden gelöst und zum Teil abgetragen“.

„Fasten macht glücklich. Es wird die Produktion von Glückshormonen im Gehirn deutlich angekurbelt.“ HADEMAR BANKHOFER Gesundheitsexperte

Der Körper ist normalerweise auf Aufnehmen und Speichern programmiert. Beim Fasten ist sein Hauptziel jedoch das Ausscheiden, so Bankhofer. „Mit dem Fasten wird unsere ‚Müll-Abfuhr‘ wieder in Schwung gebracht und das Stoffwechsel-Tempo wird verlangsamt.“

Eine echte Fastenkur muss gut geplant sein, empfiehlt Bankhofer, denn mit Nebenwirkungen ist zu rechnen: „Der Kreislauf ist nicht so stabil wie sonst. Man ist beim Fasten seelisch empfindsamer und die Reaktionsfähigkeit und Konzentration sind herabgesetzt.“

Man solle daher in deser Zeit nicht zur Arbeit gehen und Stress und Lärm meiden. Dafür ist es ratsam, Bewegung zu machen, aber ohne Übertreibung.

Kontraindikationen zum Fasten

Es gibt aber auch Menschen, die keine Fastenkur durchführen dürfen: Dazu gehören Herzpatienten, Patienten mit Bluthochdruck, nervlich erschöpfte Menschen, zu schlanke Menschen, alle, die depressiv sind und eine innere Unruhe haben. Aber auch Diabetiker, schwangere Frauen, Kinder und ältere Menschen sollten nicht fasten.

Positive Effekte der Fastenkur

Was darf man von einer kleinen Fastenkur zuhause erwarten? „Man fühlt sich danach entlastet, leichter und wohler. Der gesamte Stoffwechsel wird aktiviert,“ schwärmt der Gesundheitsexperte. „Die Haut wird schöner und glatter. Man fühlt sich jünger, kann mehr leisten und hat ein gestärktes Immunsystem.“ Außerdem „macht Fasten glücklich. Es wird die Produktion von Glückshormonen im Gehirn deutlich angekurbelt.“

Moderne Varianten des Fastens

Wer nicht sofort eine gesamte Fastenkur machen möchte, seinem Körper aber dennoch etwas Gutes tun, für den hat Bankhofer Ideen zum „modernen Fasten“ parat: Etwa Kaffee, Schwarztee, Zucker zum Frühstück weglassen. Oder der Verzicht auf Fastfood oder auf Fleisch für 40 Tage.

Keine Nachrichten aus Klosterneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.