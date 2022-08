Exoten als Mitbewohner: Welche Tiere sind erlaubt?

Werbung

„Cobra trifft Kobra“ – Zu diesem ungewöhnlichen Zusammentreffen zwischen der Einsatzgruppe der Polizei und mehreren giftigen, exotischen und vor allem auch illegalen Tieren kam es vergangene Woche in Klosterneuburg, die NÖN berichtete:

Giftige Schlange! Cobra trifft Kobra: Spektakulärer Einsatz in Klosterneuburg

Dem Tierhalter wurden die Tiere abgenommen. Sie werden nun von einem Spezialisten aus dem Burgenland versorgt. Aber was muss man tun, um solche Tiere legal halten zu dürfen? Amtstierarzt Johannes Klinger von der Bezirkshauptmannschaft Tulln gibt Auskunft über Pflichten, Verbote und Voraussetzung für das Halten von Tieren.

Grundsätzlich sind die meisten Haustiere melde- beziehungsweise registrierungspflichtig. Dies gilt auch für Tiere, die zur Lebensmittelgewinnung herangezogen werden. Pferde, Esel und Maultiere haben einen eigenen Pass und Hunde und Katze müssen gechipt und in der Heimtierdatenbank registriert werden. Auch Kleinnager oder Singvögel müssen – sobald mit ihnen gezüchtet wird und eine gewisse Zahl an Zuchttieren vorliegt – gemeldet werden.

„Wildtiere, die – etwa im Hinblick auf Klima, Ernährung, Bewegungsbedürfnis oder Sozialverhalten – besondere Ansprüche an die Haltung stellen, dürfen bei Erfüllung der vorgeschriebenen Voraussetzungen nur aufgrund einer binnen zwei Wochen vorzunehmenden Anzeige der Wildtierhaltung bei der örtlich zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde gehalten werden“, erklärt Klinger.

Diese Bestimmungen sind allerdings in jedem Bundesland unterschiedlich. So darf ein Bindenwaran zum Beispiel in Niederösterreich nicht gehalten werden, in Wien jedoch schon. Für gewisse Wildtiere besteht allerdings grundsätzlich ein Haltungsverbot für Privatpersonen. In Niederösterreich reicht diese Liste von Affen bis zu großen Raubkatzen.

Schildkröten und Schlangen in den heimischen Terrarien

Meistens werden kleinere Würgeschlagen, ungiftige Milchschlangen oder griechische Landschildkröten – diese sind in Klosterneuburg besonders beliebt – gemeldet. Nach Eingang der Meldung kommt es dann meist zu einer Kontrolle durch den Amtstierarzt.

„In den meisten Fällen muss man da noch bei der ein oder anderen Haltung beratend tätig werden. Oftmals wird die Haltung von Reptilien einfach unterschätzt, da gewisse Parameter wie Luftfeuchtigkeit und UV-Bestrahlung nicht beachtet werden“, will Klinger auch auf Schwierigkeiten, die mit der Haltung von exotischen Tieren verbunden sind, hinweisen.

Meist versuchen die Halter natürlich, ihrem tierischen Mitbewohner das Leben so schön wie möglich zu gestalten.

