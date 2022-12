Lichteradvent-Ausstellerin beklagt Diskriminierung

Werbung

Anwalt und Steuerberater waren bereits alarmiert. Ganz so weit eskalierte der Streit zwischen einer Ausstellerin und den Veranstaltern des Lichteradvents aber doch nicht: Der Vertrag wurde nach langen Diskussionen einvernehmlich aufgelöst. Was bleibt: der bittere Nachgeschmack.

„Hätte ich gewusst, dass Eintritt für den Adventmarkt verlangt wird und dass alles so chaotisch abläuft, wäre ich niemals den Vertrag eingegangen“, macht die Ausstellerin ihrem Ärger Luft. Der Hauptkritikpunkt am erstmals im Stift stattfindenden Event: der Eintrittspreis und später auch die Streichung eben dieses.

19 Euro für Lichtergarten Klosterneuburg: Eintritt schreckt vom Adventmarkt-Besuch ab

Denn: Nur eines von drei weihnachtlichen Plätzchen können die Gäste kostenfrei besuchen. Für den Leopoldihof und den dahintergelegenen Apothekerhof braucht es weiterhin ein Ticket. „Es kann nicht sein, dass Aussteller des Stiftsplatzes nun vom Gratiseintritt profitieren und andere durch die Finger sehen“, wundert sich die Ausstellerin.

Vertrag aufgelöst, Geld zurück

Von den teilweise aufgehobenen Eintrittsgebühren erfährt sie am Donnerstagnachmittag. Sofort steigt die Standlerin auf die Barrikaden: Sie droht mit juristischen Schritten, fordert Entschädigungen und ein Entgegenkommen.

Das wird ihr schließlich zugesagt, wie sie am Montag berichtet: „Wir kriegen alles an Geld zurück, für mich ist der Fall jetzt erledigt.“ Die Enttäuschung hält aber an: „Es ist wirklich sehr traurig.“

Veranstalter: „Sehen eine starke Entwicklung“

Was ist vorgefallen? Christian Klement, Geschäftsführer der Veranstalterfirma MAGMAG, schildert aus seiner Sicht: Nur eine Ausstellerin habe Unmut geäußert – „telefonisch war sie nicht erreichbar und unser Angebot, umzuziehen, hat sie auch nicht angenommen“.

Dass ursprünglich eine Gebühr vorgesehen war, sei in der Vereinbarung klar kommuniziert gewesen. Nach der Kritik „haben wir die Hand ausgestreckt, das ist aber nicht angenommen worden“, so Klement. Die salomonische Lösung sei jetzt das einvernehmliche Vertrags-Ende.

Andere Aussteller, unterstreicht der Geschäftsführer, seien zufrieden: „Alles, was neu ist, braucht Zeit, sich zu entwickeln. Wir sehen eine sehr starke Entwicklung, die Mundpropaganda in und um Klosterneuburg ist gut!“

Er fiebert nun dem langen, dritten Adventwochenende entgegen: „Bei einem neuen Projekt gibt es immer Kinderkrankheit.“ Das Angebot spreche aber für sich: „Das Ensemble mit Kinderprogramm, dem Besuch im Stift, dem Lichtergarten und dem Adventmarkt braucht sich nicht verstecken!“

