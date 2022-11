„Schneckerl“ über die Katar-WM: „Bin froh, dass ich nicht mehr spiele“

An der Fußball Weltmeisterschaft in Katar, die am 20. November mit dem Spiel zwischen den Gastgebern aus dem Emirat am persischen Golf und Ecuador eröffnet wird, scheiden sich bekanntlich die Geister.

Prohaska: „Jetzt zum Boykott aufzurufen fände ich heuchlerisch“

Ungereimtheiten um die Vergabe, unmenschliche Arbeitsbedingungen beim Stadionbau und ein ungewohnter Zeitpunkt in der für uns kalten Jahreszeit, während vor Ort die Stadien mit Klimaanlagen gekühlt werden müssen, sorgen bei so manchem Fan für Kopfschütteln.

Andererseits kommt man als Fußballfan natürlich nicht um das wichtigste aller Turnier herum.

So sieht das auch Kicker- und Kommentatoren-Legende Herbert „Schneckerl“ Prohaska: „Als ORF-Experte werde ich ohnehin täglich im Einsatz sein und als Fan kannst du dir die WM einfach nicht entgehen lassen.“

Auch zur aktuellen Aufregung um den Austragungsort und die dortigen Bedingungen hat Prohaska eine klare Meinung: „Jetzt zum Boykott aufzurufen fände ich heuchlerisch. Da hätte man sich schon vor Jahren aufregen müssen, als die Weltmeisterschaft nach Katar vergeben wurde. Da gab es ja schon genug Zeit und Gründe für Kritik.“

Wichtiger Aspekt: Gesundheit der Spieler

Ein Aspekt, der für den ehemaligen Teamchef im Gegenzug nicht intensiv genug beleuchtet wird, ist die Gesundheit der Spieler: „Die Leidtragenden sind schon auch die Fußballer selbst. Die spielen jetzt noch Runden in ihren Ligen, dann geht es direkt zur WM und danach müssen sie bald wieder in den Ligen auf dem Platz stehen. Da bin ich schon froh, dass ich nicht mehr spiele, weil die Belastung ist enorm. Mit den steigenden Gehältern scheint die Gesundheit der Spieler aber immer unwichtiger zu werden.“

Bei der Frage nach den Favoriten auf den Weltmeistertitel möchte der Experte sich nicht aus dem Fenster lehnen: „Es gibt eigentlich immer fünf bis sechs Mitfavoriten und oft auch Teams, die überraschen können. Es wird sicher spannend.“

Wem er die Daumen drückt, ist für Prohaska aber bereits klar: „Brasilien. Für mich ist die Reihung immer gleich. Österreich, dann Italien und dann Brasilien. Nachdem die ersten beiden nicht dabei sind, drücke ich diesmal den Südamerikanern die Daumen.“

Handl: Argentinien als Titelkandidat

FCK-Coach Mario Handl gönnt Messi und Argentinien den Titel. Foto: Nurschinger

Auch Mario Handl, seines Zeichens Trainer des zuletzt sehr erfolgreichen FC Klosterneuburg, drückt die Daumen für ein südamerikanisches Team: „Ich war immer schon ein großer Argentinien-Fan und das werde ich auch diesmal sein. Sie sind für mich auch der Tipp auf den Titel. Die Mannschaft hat enorm hohe Qualität auf allen Positionen und hat zuletzt auch immer wieder überzeugt. Außerdem würde ich es Messi einfach gönnen, auch wenn Maradonna vielleicht etwas in seinen Schatten rücken würde.“

Wem neben der Vergabe an Katar und den dortigen Arbeitsbedingungen auch der Zeitpunkt der Weltmeisterschaft sauer aufstößt, ist Dalibor Josic, Betreiber der Sportsbar im Happyland.

Im Vergleich zu den letzten Großereignissen, bei denen die Sportsbar immer ein Hotspot war, wird sich das Programm hier diesmal im Rahmen halten: „Wir werden zwar natürlich alle Spiele übertragen, aber eine Fanzone werden wir diesmal nicht aufbauen. Einerseits ist es dafür draußen einfach zu kalt und andererseits sind die Spielzeiten von sehr vielen Partien einfach nicht sonderlich interessant.“

