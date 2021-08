Das waren Zeiten, als die SPÖ, angeführt von Peter Hofbauer 1990 als Vizebürgermeister, noch zwölf Mandate im Klosterneuburger Gemeinderat hatte. Das ist Jahrzehnte her.

Peter Hofbauer ist mittlerweile nach seinem Parteiausschluss nur mehr im Herzen Sozialdemokrat, und die SPÖ Klosterneuburg hat bei der letzten Gemeinderatswahl lediglich vier Mandate erreichen können. Im Laufe dieser Amtsperiode ist den Roten noch Andreas Mohl abhandengekommen, der nun als „wilder“ Gemeinderat politisch fungiert. Bleiben drei.

Und doch sieht der Fraktionschef der SPÖ, Karl Schmid, noch lange nicht schwarz. Wie er die Lage sieht und wie optimistisch er in die Zukunft schaut, das erzählt er der NÖN im Sommergespräch.

NÖN: Die letzte Wahl haben viele als vernichtende Niederlage der SPÖ angesehen. Wie sehen Sie das?

Karl Schmid: Das sehe ich sicher nicht so. Wir sind um ein paar Stimmen am fünften Mandat vorbeigeschrammt. Mit dem Fünften hätten wir das Ergebnis der Vorwahl halten können. Wenn man den Aufschwung der Grünen bundesweit miteinbezieht, war das kein schlechtes Ergebnis.

Hat sich in der Gemeinderatsarbeit durch die Mandatsverluste etwas geändert?

Unser Problem ist, dass wir ja alle Ausschüsse besetzen wollen. Das ist ein erheblicher Mehraufwand zu dritt.

Wie erklären Sie sich die Talfahrt der SPÖ?

Für mich ist das völlig unverständlich. Wir hatten 2020 das beste Wahlprogramm von allen .

Was kann man mit drei Mandaten im Gemeinderat noch erreichen?

Trotz der Mandatsverluste haben wir jetzt schon einen Teil unseres Sozialprogrammes umgesetzt. Das geht natürlich nur mit konsequenter Überzeugungsarbeit.

„Mit dem neuen ärztlichen Direktor haben wir einen Mitstreiter, der das Krankenhaus Klosterneuburg aufwerten will. Das ist sehr wichtig und gut.“

Was für Erfolge können Sie jetzt schon verzeichnen?

Wir haben uns sehr für das Klosterneuburger Spital eingesetzt und hier nicht locker gelassen. Denn im Landeskrankenanstaltsgesetz steht drinnen, dass dann eine Interne und eine Notambulanz offenbleiben müssen, wenn es im Einzugsgebiet keine gibt. Und das ist der Fall. Mit dem neuen ärztlichen Direktor haben wir da einen Mitstreiter, der das Krankenhaus Klosterneuburg aufwerten will. Das ist sehr wichtig und gut.

Was hat die SPÖ noch erreicht?

Die Kinderbetreuung war für uns ein großes Thema. Jetzt haben wir in Weidling eine neue Kindergruppe. Die Fertigstellung des Radwegnetzes war auch eine Forderung in unserem Programm. Der Lückenschluss Agnesbrücke ist vollzogen, und Stollhof wird auch bald geschlossen.

Ist das wirklich ein Erfolg der SPÖ?

Das sind drei große Punkte aus unserem Wahlprogramm, die in nur eineinhalb Jahren umgesetzt wurden. Wir haben dazu viel beigetragen.

Bis zur nächsten Gemeinderatswahl ist es noch lang. Was wollen Sie noch umgesetzt sehen?

Der weitere Ausbau der Ambulanzen ist ein Thema und die Problematik, dass die Kassenärzte weniger werden. Es gibt immer mehr Wahlärzte. Das wächst sich zu einem sozialen Problem aus, denn einen Wahlarzt können sich nicht alle leisten. Diese Diskussion will ich ins Leben rufen: Was kann eine Kommune tun, um Kassenärzten in Klosterneuburg zu helfen.

„Auch die SPÖ will keine straffällig gewordenen Migranten im Land haben. Es ist traurig, dass man das noch betonen muss.“

Das Thema Wohnen war doch immer ein Hauptanliegen der SPÖ?

Bleibt es auch. Aber gerade die Diskussion über die Weilguni-Gründe zeigt die Problematik. Auf der einen Seite ist für junge Familien das Wohnen in Klosterneuburg nicht mehr finanzierbar, auf der anderen regen sich die Leute auf, wenn ein Wohnprojekt geplant ist, in dem zwölf geförderte Wohnungen integriert sind. Wir versuchen als Sozialdemokraten, immer auf dieses Thema aufmerksam zu machen. Und das gelingt uns auch.

Stehen nicht auch viele Wohnungen in Klosterneuburg leer?

Das weiß ich nicht, es ist aber anzunehmen. Sepp Wimmer meint, man dürfe erst neue Wohnungen bauen, wenn alle anderen verkauft wurden. Das hätte er ja locker umsetzen können. Der Bauboom hat in seiner Regierungszeit begonnen.

Was sagen Sie zur Forderung der Bundes-Türkisen, die Abschiebung nach Afghanistan aufrecht erhalten zu wollen?

Das Flüchtlingsthema wird immer aufrecht bleiben. Auch die SPÖ will keine straffällig gewordenen Migranten im Land haben. Es ist traurig, dass man das noch betonen muss. Natürlich, in der aktuellen Kriegssituation muss man klar sagen, dass das nach der Menschenrechtskonvention nicht geht. Da schließe ich mich den Worten des Bundespräsidenten an.

Wie sieht die SPÖ allgemein eine Lösung des Migranten-Problems?

Man muss da schon betonen, dass das Außen- und Innenministerium, mit einer Ausnahme, immer von der ÖVP besetzt wurden. Der EU ist noch immer nicht gelungen, dort ein Asylverfahren zu starten, wo der Migrant EU-Boden betritt. Das ist ein Thema, das schon Jahrzehnte nicht gelöst wurde. Man wirft uns immer vor, wir wären Willkommensklatscher. Ich bin überzeugt, Kurz und Mikl-Leitner haben 2015 nicht ihre Arbeit gemacht. Die SPÖ steht natürlich nach wie vor für Hilfe.

„Nicht die Grünen, sondern wir, die SPÖ, haben eine Resolution an die Bundesregierung eingebracht, Plastik weitgehendst zu reduzieren.“

Wie stehen Sie zur Klimakrise?

Nur die ganze Welt gemeinsam kann hier etwas verändern. Wir können in Klosterneuburg nur Vorbild sein, lösen werden wir das Problem hier sicher nicht. Aber nicht die Grünen, sondern wir, die SPÖ, haben eine Resolution an die Bundesregierung eingebracht, Plastik weitgehendst zu reduzieren.

Wie erklären Sie sich, dass die Sozialdemokratie europaweit immer mehr an Bedeutung verliert?

Die Mittelschicht hat es durch viele Maßnahmen der SPÖ zu Wohlstand gebracht. Jetzt haben die Leute Angst, das wieder zu verlieren. Die FPÖ hat nun das Thema für sich genützt. Die Sozialdemokraten haben es nicht geschafft, der Mittelschicht Sicherheit zu geben.

„Die Klosterneuburger werden draufkommen, wer sich für sie einsetzt.“ Hornstein

Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit mit Bürgermeister Schmuckenschlager? Was sind seine Stärken?

Er hat zumindest ein staatstragendes gepflegtes Aussehen (lacht). Persönlich kann ich mit ihm sehr gut.

Und was sind Ihrer Meinung nach seine Schwächen?

Dass er nicht vollständig unser Wahlprogramm durchsetzt (lacht wieder). Er hat zwar sicher eine soziale Ader, ist aber leider dem Geldadel verpflichtet. Ich würde ihn aber als durchsetzungsstark einschätzen. Er hat ja auch mit den NEOS die Mehrheit.

Jemand, der im Gemeinderat polarisiert, ist sicher Peter Hofbauer. Wie stehen Sie zu seinen Forderungen?

Ich bin in vielen Dingen einer Meinung mit Hofbauer. Das kann ja nicht sein, dass man nicht einsehen kann, mit welcher Begründung der Stadtgemeinde durch die Happylandsanierung kein Schaden erwachsen sein soll. Natürlich ist der Stadtgemeinde Schaden erwachsen. Das Budget ist um Millionenhöhe überzogen, und wesentliche Dinge sind nicht durchgeführt worden. Nur, Hofbauers überzogene Ausführung im Gemeinderat – das geht nicht.

Werden Sie 2025 wieder antreten?

Wenn das die Parteigremien wollen, ja. Wir peilen 2025 wieder das fünfte Mandat an. Die Klosterneuburger werden draufkommen, wer sich für sie einsetzt.