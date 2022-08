Schmuckenschlager im Sommergespräch: „Wir wollen Ideen umsetzen“

Werbung

NÖN: 2020 zum Bürgermeister wieder gewählt, blicken Sie nun auf die erste Hälfte Ihrer dritten Amtsperiode zurück. Was fällt Ihnen da ein?

Stefan Schmuckenschlager: Nach dem wir unmittelbar nach der konstituierenden Sitzung, den erste Lockdown hatten, war das sicher das Prägendste in dieser Zeit. Wir hatten eine große Zerstreuung im Gemeinderat, viele Parteien und viele ‚wilde‘ Gemeinderäte und doch war die Vertrauensbasis, besonders mit Stadtrat Wimmer eine bessere als der Wahlkampf vermuten ließ. Es gibt eben eine Ebene, die manche Politiker nicht verlassen. Inhaltliche Unterschiede werden natürlich schon heftig diskutiert.

Die Wahl Ihres politischen Partners war die Richtige?

Schmuckenschlager: Ja, absolut. Es hat sich als richtig herausgestellt, dass wir mit den NEOS eine stabile Allianz für die Zukunftspartnerschaft haben. Gemeinsam können wir an einer liberalen Gesellschaft arbeiten, die Weiterentwicklung Klosterneuburgs absichern und durch die NEOS hat sich die Kooperation mit anderen Parteien verbessert. Es ist schön, wenn man sieht, dass viele bei großen Projekten folgen. Durch die NEOS haben wir den Blickwinkel des Kleinen bekommen.

Klingt so, als wäre die Partnerschaft besser als eine absolute Mehrheit…

Schmuckenschlager: Nach jeder Wahl hatte ich das Gefühl, jeder verlässt sich auf die Arbeitsleistung der ÖVP. Wahlen sind kein Wunschkonzert. Das habe ich schon nach der Wahl gesagt. Wir müssen gut zuhören, fleißig sein und schauen, dass wir viele Stimmen sammeln, um alle Handlungsoptionen zu haben.

Was ist denn gelungen in der ersten Hälfte der Amtsperiode?

Schmuckenschlager: Ehrliche gesagt – es ist schon ein schöner Anblick ein eigenes Kennzeichen zu sehen. Es gibt aber eine Reihe wichtigerer Projekte, die gelungen sind. Der Ausbau der Naturwärme mit dem Versorgungstunnel der EVN zeigt besonders jetzt, wie richtig der Weg zu mehr erneuerbarer Energie war und durch die Ernennung zur Klima- und Energiemodellregion abgesichert ist. Das Happyland ist top aufgestellt und bietet noch mehr Raum für Sport. Alle langjährigen Beobachter können das bestätigen. Wir besitzen heute eine einzigartige Sport- und Freizeitinfrastruktur. Auch in vielen anderen Bereichen haben wir es geschafft, dass die Größe Klosterneuburgs, die oft zu Kritik führt, ihren Vorteil zur Absicherung der Infrastruktur zeigt.

Worin hat sich das gezeigt?

Schmuckenschlager: Insbesondere im Gesundheitsbereich. Die Corona-Maßnahmen zeigten die gute Zusammenarbeit der Einsatzkräfte. Auch im Krankenhaus Klosterneuburg gab es Weiterentwicklung und die Ambulanz ist wieder durchgehend vorhanden.

Diesen Erfolg heftet sich aber die SPÖ an die Fahnen…

Schmuckenchlager: Es ist einzig der neuen Leitung im Spital zu danken. Aber wer immer sich das anheftet – es ist wichtig, dass es für die Bürger zur Verfügung steht. So komisch das klingt, das passiert eben nur, wenn es genug Fälle gibt, die das Krankenhaus benötigen. Es wird nicht in jedem Kaff ein Spital geben, aber in Klosterneuburg haben wir eine umfassende Versorgung. Dazu kommt die gute Zusammenarbeit mit dem Spital Tulln und die Nähe zu den Gesundheitseinrichtungen von Wien. Da haben wir schon eine geografische Sonderstellung und die können wir nutzen. Das gelingt auch in vielen Bereichen. Etwa die Etablierung des Gesundheitsressort Donaupark neben dem Happyland. Da wurde eine Ruine wiederbelebt.

Auch am Sektor der Wissenschaft preschen wir voran…

Schmuckenschlager: Ja, ein riesen Thema ist die Weiterentwicklung des ISTA mit dem Technologie-Park. Das ist die Zukunft für unsere Wirtschaft und den Arbeitsmarkt.

Was will denn der Bürgermeister in den nächsten zweieinhalb Jahren noch umsetzen?

Schmuckenschlager: Es ist wichtig, für das ehemalige Altersheim im Martinsviertel mit dem Gesundheitszentrum eine sinnvolle Nachnutzung hinzukriegen. Ich sehe da eine sehr gute Kooperation mit den Grünen, die ja die Flächenwidmung über haben. Das läuft sehr gut.

Was ist der aktuelle Status dieses Projekts?

Schmuckenschlager: Jetzt wird zunächst der Bürgerbeteiligungsprozess abgeschlossen, dann wird es eine Entscheidung im Gemeinderat geben.

Ist nicht das eigentliche Problem wieder einmal die Verkehrssituation in diesem engen Viertel?

Schmuckenschlager: Der Verkehr ist in ganz Klosterneuburg immer das Thema. Aber die historische Bausubstanz ist da und die dürfen wir nicht vergammeln lassen. Die Herausforderung ist die Verkehrsorganisation. Vielleicht fällt uns auch eine Variante ein, die insgesamt eine bessere Verkehrssituation schafft, als die, die wir hatten. Da ist die Expertise des Verkehrsstadtrats ein Vorteil.

Was gibts noch für Zukunftsprojekte?

Schmuckenschlager: Ein wichtiges Thema ist der Glasfaserausbau. Corona hat gerade in Klosterneuburg gezeigt, dass viele Bürger Berufe haben, die tauglich für Homeoffice sind. Dadurch wurde die starke Pendlerbewegung reduziert, dem regionalen Handel neue Chancen verschafft und ich glaube auch zu einer gewissen Belebung geführt. Das ist auch eines der immer artikulierten und langfristigen Ziele: die Belebung und die Lebendigkeit Klosterneuburgs zu gewährleisten. Dazu gehört speziell auch die Gastronomie. Wir müssen unsere gastronomische Kultur weiter entwickeln, um die Kaufkraft zu binden und die Aufenthaltsqualität zu erhöhen.

In diese Richtung geht auch das Projekt Stollhof, der Grund soll ja für die Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden.

Schmuckenschlager: Der Stollhof ist in erster Linie ein ökologisches Projekt! Hier soll eine grüne Stadtoase für alle Bürger geöffnet werden. Wir haben die Chance, vier Hektar Park mit einem wunderbaren Baumbestand erlebbar zu machen. Derzeit laufen die Verhandlungen mit der AUVA. Ich glaube, dass wir im November oder Dezember im Gemeinderat Beschlüsse fassen können und damit diese grüne Lunge unserer Stadt erhalten.

Das kostet alles viel Geld. Wie steht denn die Stadt finanziell da?

Schmuckenschlager: Wir haben es in den letzten Jahren immer geschafft, Schulden abzubauen. Gleichzeitig ist aber sehr viel investiert worden. Kanalausbau und enorme Investitionen in Schulen und Kindergärten. Da haben wir aber weiterhin sehr viel Anforderungen und das macht unser Budget immer eng.

Um es für die Leser verständlich zu machen: Wie steht Klosterneuburg finanziell da, wenn Sie es nach dem Schulnotensystem bewerten würden?

Schmuckenschlager: Das Privatvermögen der Stadtgemeinde würde ich mit einer Eins bewerten. Der restliche Haushalt, mit dem wir unsere Projekte finanzieren müssen, sehe ich bei zwei bis drei. Wir haben strukturbedingt wenig Kommunalsteuereinnahmen. Es gibt etwa mehr Wohnraum- als Gewerbewidmungen. Das wird sich auch nicht so schnell ändern. Deswegen setzen wir auf platzsparende Wirtschaftsbereiche, wie etwa die Wissenschaft.

An die 700 Mitarbeiter würde das Umweltbundesamt bringen, würde es sich in unserer Stadt ansiedeln. Wie stehen da aus Ihrer Sicht die Chancen?

Schmuckenschlager: Das würde in unsere Strategie passen. Das würde Arbeitsplätze schaffen, die speziell von Klosterneuburger gesucht werden. Jetzt ist es aber bereits das dritte Ministerium, das darüber zu entscheiden hat. Aus meinen Informationen kann ich nicht herauslesen, wie es weiter geht. Wir stehen zur finanziellen Zusage, entscheiden können wir es aber nicht, sondern nur das Ministerium. Auch das Land steht nach wie vor zu seiner Zusage.

Ein weiterer Tiefschlag für das Projekt Pionierviertel?

Schmuckenschlager: Wegen der aktuellen Verkehrszahlen geben wir der Wirtschaft Vorrang vor dem Pionierviertel. Wir wollen die Weiterentwicklung des Gewerbegebiets absichern und keinen Verkehrskollaps. Unsere Devise ist: Alles was wirtschaftlich sinnvoll ist, wird von uns unterstützt.

Es ist ja noch Zeit, aber die nächsten Gemeinderatswahlen kommen bestimmt…

Schmuckenschlager: Ich könnte nicht alleine bei einer Wahl antreten und habe den Vorteil, Teil des besten Teams zu sein. Sowohl politisch als auch im Rathaus gibt es eine hervorragende Zusammenarbeit. Wir wollen eine gute Leistung abliefern und danach muss man sich eben in der Demokratie bewerten lassen. Wo wir jetzt liegen, kann ich nicht sagen. Wir wollen Ideen umsetzen und uns nicht nach Sonntagsfragen richten.

