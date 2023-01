Obdachloser findet ins "normale" Leben zurück

Werbung

Es war genau vor einem Jahr, zwei Tage vor Weihnachten, als der Hinweis, in der Klosterneuburger Au hätten Obdachlose ihr Quartier aufgeschlagen, die NÖN Nachschau halten ließ. Und tatsächlich: Drei Männer hausten unter grenzwertigen Bedingungen, aber doch erkennbar glücklich bei eisiger Kälte unter freiem Himmel. Einer davon war Stefan. Der damals 36-jährige Oberösterreicher wirkte in diesem Ausnahmezustand nicht unglücklich. „Ich habe freiwillig diese Art zu leben gewählt, aus keiner direkten Not heraus. Ich sehe gern den Sternenhimmel, liebe ganz einfach die Natur. Das bedeutet für mich Freiheit“, so Stefan vor einem Jahr. Jetzt hat sich sein Leben aber radikal geändert. Wohnung und Job, das Rauchen und Trinken hat er aufgegeben. Grund genug, den heute 37-Jährigen zum Gespräch zu bitten. Die NÖN traf ihn in seiner neuen Wohnung.

Vor einem Jahr lebte Stefan mit zwei Freunden in der Au. Heute hat sich sein Leben radikal geändert. Foto: Hornstein

NÖN: Stefan, fast genau auf den Tag vor einem Jahr haben wir uns das letzte Mal gesehen. Was hat sich bei dir jetzt verändert?

Stefan: Ich lebe nicht mehr im Zelt, habe jetzt im Zentrum von Klosterneuburg eine kleine Wohnung und arbeite im Gartencenter eines Klosterneuburger Baumarktes.

Vor einem Jahr hast du auf mich den Eindruck gemacht, dass du dir deine Lebenssituation als Obdachloser freiwillig und gerne ausgesucht hast. Warum hat sich das jetzt innerhalb nur eines Jahres so radikal geändert?

Da hast du recht. Das Leben, das ich geführte habe, hat mir durchaus gefallen, nur in unseren Breiten eckt man an, wenn man so lebt. Und das habe ich sehr oft zu spüren bekommen.

Vom Mut zur Veränderung

Ausnahmen gab es aber doch immer?

Ja, zum Beispiel der Klosterneuburger Bürgermeister. Der hat mich voll akzeptiert, hat mich weiter in der Au wohnen lassen und mir immer geholfen. Da hat sich die Sicht, meinen Mitmenschen gegenüber, doch sehr geändert.

Hast du durch die Erfahrungen mit dem Bürgermeister mehr Vertrauen zu den Mitmenschen bekommen?

Nicht nur durch ihn. Man kann einfach nicht alles verteufeln. Auch wenn man grundsätzlich gegen das System ist. Man bekommt ja auch viel von den Menschen. Das Idealbild der linken Szene ist ja wirklich wunderbar. Aber die Umsetzung zeigt ein ganz anderes Bild. Ich habe immer die Freiheit gesucht. Aber gerade in dieser Szene gibt es die große Unfreiheit und eine Verurteilung der Andersdenkenden und Anderslebenden.

Das war auch der Grund, warum du dein Leben anders gestalten wolltest?

Durch dieses Verurteilen habe ich mich zum Schluss sehr einsam gefühlt.

Du sitzt heute vor mit, hast ein gepflegtes Äußeres, sitzt in einer sauberen Wohnung und hast eine geregelte Arbeit. Diese Änderung der Lebensphilosophie und der Lebensart kann doch nicht von heute auf morgen passiert sein?

Mir als gläubiger Mensch ist alles erlaubt. Das einzige Regulativ ist mein eigenes Gewissen. Aber ich kann alles tun, was mit guttut. Man kann das Leben selbst gestalten. Ich kann mir aussuchen, was ich aus meinem Leben mache. Ich habe erkannt, dass ich Talente bekommen habe und es eine Verschwendung wäre, nur die ganze Zeit in der Natur oder im Zelt rumzusitzen.

Was war die stärkste Triebfeder, dein Leben zu ändern?

Stefan: Ich möchte mit Menschen kommunizieren. Und das lässt sich am Rande der Gesellschaft nur schlecht bewerkstelligen. Ich habe auch erkannt, dass ich bislang immer vor allem und jedem davongelaufen, Konflikten eher aus dem Weg gegangen bin. Mir hat auch die notwendige Beständigkeit gefehlt.

Hast du diese Beständigkeit, oder willst du wieder in die Au?

Wie gesagt: Mir ist alles erlaubt. Aber die Frage ist die: Bringt mir das etwas?

Genießt du dein neues Leben?

Ja, voll! Weil ich finanziell abgesichert bin. Das mit meiner Arbeit ist wunderbar, denn ich habe mit Pflanzen zu tun. Ich liebe die Natur und damit die Pflanzen. Lerne jeden Tag etwas Neues dazu.

Wie siehst du deine Zukunft?

Die Arbeit möchte ich auf alle Fälle behalten. Bilde mich auch laufend weiter. Die Wohnung, die ich von der Caritas zu sehr günstigen Bedingungen zur Miete habe, auch.

Die vielen Menschen um dich die stören dich jetzt nicht?

Mein Talent ist, dass ich mit Menschen gut kann. Ich fühle mich aber auch wohl, wenn ich wieder einmal alleine bin. Nur alleine ist nicht gut. Dauernd unter Menschen auch nicht. Ich glaube, ich will beides, und dass der Mensch ein soziales Wesen ist.

