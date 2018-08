Großhofen im Bezirk Gänserndorf ist die kleinste Gemeinde in Niederösterreich. Mit 97 Einwohnern wirkt selbst der Ortsname etwas großspurig, aber es gibt dort für die 97 Seelen einen Bürgermeister, und wenn es einen Bürgermeister gibt, auch ein Ortsparlament.

Dagegen wirken die Katastralgemeinden von Klosterneuburg wie Großstädte. Kierling – die Größte der sechs – zählt immerhin 3.243 Einwohner. Bis 1938 selbstständige Gemeinden, ab 1954 Katastralgemeinden von Klosterneuburg. In Zeiten der Verjüngung der Verwaltung und der Politik hat Klosterneuburg seit 64 Jahren eine Vorreiterrolle, denn sechs eigenständige Gemeinden würden ein Vielfaches von dem kosten, was das System Katastralgemeinden mit ihren Ortsvorstehern den Steuerzahlern aktuell abverlangt.

So wirkt auch die Kritik an den Kosten der Ortsvorsteher etwas lasch, und die Ansage des Bürgermeisters, das System spare seit über 60 Jahren viel Geld, bekommt Gewicht. Ob die Ortsvorsteher als Mandatare am politischen Geschehen aktiv teilnehmen sollen, ist aber durchaus diskussionswürdig.