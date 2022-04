Alter Holzofen als neue Perspektive?

„Ich hab meine Gasheizung schon lange abgedreht. Dem Putin zahl‘ ich nix mehr“, so eine alte Dame, die ihre historischen Öfen in ihrer Villa reaktivieren will. Sie werden mit Holz beheizt. Holz, das auch von der Forstabteilung des Stifts geschlägert wird. Nachhaltiges Handeln wird dabei versichert.

Glücklich, wer solche Alternativen hat. Aber auch Holz wird immer teurer. Das Geld bleibt aber wenigstens in Österreich.

Wenn jetzt die Menschen bei jedem Baum, der gefällt wird, aufschreien, liegt es daran, dass das Thema Natur und die Erhaltung derselben ein ganz besonders sensibles ist. Daher haben Schlägerungen immer erhöhten Erklärungsbedarf.

Vielleicht werden wir aber auf heimisches Holz zurückgreifen müssen. Nämlich dann, wenn Väterchen Russland, allen väterlichen Eigenschaften zum Trotz, den Gashahn abdreht.