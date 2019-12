Die Niederlage beim BC Vienna kam für fast alle Klosterneuburger überraschend. Wohl niemand hätte damit gerechnet. Doch die Dukes haben aus den dort begangenen Fehlern gelernt und sind nicht nur wieder zurück auf der Siegerstraße, sie sind auch wieder Tabellenführer.

In der Defensive zeigte man sich in Wien von einer eher miserablen Seite. An dieser Schraube haben die Klosterneuburger gedreht und zeigten in den vergangenen vier Spielen zumindest wieder eine Leistungssteigerung in der Verteidigung. Mit Liga und Cup ist man nun seit vier Spielen ungeschlagen.

Was Coach Sallomon dabei mit Sicherheit auch hilft, ist der Umsatnd, dass Kapitän Edin Bavcic gegen Graz nun sein lange erwartetes Comeback feiern konnte, die Bank der Klosterneuburger wird wieder länger — eine ihrer ganz großen Stärken.

Nun gastiert man am Samstag beim amtierenden Meister in Kapfenberg. Bei den Steirern läuft es in dieser Saison noch gar nicht nach Wunsch. Zwar scheint ein Platz unter den Top Sechs nach dem Grunddurchgang abgesichert, mit dem fünften Rang kann man aber nicht zufrieden sein.

Die Dukes erwarten also mit Sicherheit kämpferische Bullen, denen es gilt, die Hörner zu stutzen.