Besser lesen als schweigen

Für den sehr interessierten Besucher von Gemeinderatssitzungen sind Reden, die von einem Blatt heruntergelesen werden, nur schwer erträglich. Der monotone Vortrag des Heruntergelesenen hat ja wahrlich nichts mit einer lebhaften Diskussionskultur zu tun.

Nun ist es bei einer Budgetrede – durch die vielen Zahlen und Fakten – für den Finanzstadtrat gar nicht möglich, frei über sein Zahlenkonvolut zu referieren. Wohl aber für den Rest der Räte.

In Klosterneuburg hat jede Fraktion das Recht auf eine Budgetrede. Dieses Recht wird – frei oder vom Blatt – in der Regel auch genutzt. Nur die SPÖ verzichtete darauf, obwohl zwei ihrer Mandatare anwesend waren. Der trockene Kommentar eines Besuchers: „Kein Wunder, dass die SPÖler in den letzten Tagen um Stimmen buhlen. Die Eigene dürfte ihnen ja abhandengekommen sein.“

Dem ist nichts hinzuzufügen…