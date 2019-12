Punkte machen die Sixers in der Landesliga momentan genug. Auf die Leistung bezogen, liefern die Klosterneuburger aber eine relativ durchwachsene Saison ab. Die Rabl-Truppe schien in keinem Duell an die stärksten Leistungen der Vorsaison heranzukommen und fixierte mehrere Pflichtsiege erst in letzter Sekunde. In Gmünd setzte es sogar eine schmerzhafte Niederlage, und ein weiterer Ausrutscher würde jetzt schon negative Auswirkungen auf die Ausgangslage im Play-off haben. Gegen die Konkurrenten aus Bruck an der Leitha wurde ein knapper Sieg eingefahren, obwohl die Gäste effektiv nur mit sechs Spielern agierten.

Sollte das schon alles gewesen sein, was die Sixers heuer im Tank haben? Falls ja, wird es in Richtung der zweiten Saisonhälfte tatsächlich äußerst spannend werden.

Bei aller Schwarzmalerei und Unzufriedenheit des Trainers muss man die Kirche allerdings im Dorf lassen. Auch im Vorjahr wussten die Sixers ganz genau, wann es an der Zeit war den nächsten Gang einzulegen und präsentierten sich mit einer anderen Intensität. Erst im Stallduell mit den Twin-City Baskets schied man trotz starker Leistung aus. Man kann also damit rechnen, dass die Sixers auch in dieser Saison in der Finalphase einen höheren Gang einlegen werden.