Blau geht gar nicht?

Die Wenigen, die sich als Besucher ein Bild der politischen Szene in Klosterneuburg machen wollen, werden es wissen: Gemeinderatssitzungen haben nicht nur einen informellen, sondern auch einen unterhaltsamen Wert.

Bei manchen Themen krachen die verschiedenen Meinungen aneinander. Da kann es auch schon sein, dass es laut wird, dass die Wortwahl eine Grenze überschreitet, die dem Anspruch an Höflichkeit nicht gerecht wird. Aber was Lokalpolitik auszeichnet, ist das Vermeiden sturen parteipolitischen Denkens. Da kann es schon sein, dass die Grünen einen blauen Antrag unterstützen. Das ist gut so.

Traurig ist, wenn ein karitativer Verein, der in seinen Statuten die Überparteilichkeit propagiert, diese politische Umgangsform nicht leben kann. Schön ist, dass der Gemeinderat geschlossen von einer Ehrung dieser intoleranten Persönlichkeit Abstand nimmt.