Da scheiden sich die Geister, wenn es um die Partnerschaft und Zusammenarbeit von Stadt und Stift geht. Dabei ist die ja so alt, wie das Stift selbst. Der religiöse Hintergrund dieses Themas macht es emotional und teilt die Meinungen in zwei Lager.

Aber was, wenn wir dieses Thema einmal ohne kirchlichen Background betrachten würden? Die historische Stiftsanlage ist ein touristischer Magnet, eine Kulturstätte und nicht zuletzt ist das Stift ein Ort des soziales Engagements. Und so kommt die Existenz dieser Einrichtung – christlich hin oder her – letztendlich uns allen zugute.

Was die 55.000 Euro Subvention für den Erhalt der Stiftstürme betrifft, kann es sich dabei ja nur um ein Zeichen des guten Willens handeln. Denn jeder weiß, dass dieses eine Prozent, in Bezug auf die hundert der Gesamt-Renovierungskosten, keine monetäre Relevanz für das Stift haben kann.