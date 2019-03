Was gibt es Schöneres als seine Freizeit im Freien zu verbringen. Wenn man dann noch dazu ein begeisterter Mountainbiker ist, dann steht dem Glück gerade in Klosterneuburg nichts mehr im Wege. Rein in den Sattel und hinauf auf den Berg.

Weidlingbach bietet mitunter die besten Trails und stellt für Mountainbiker eine besondere Herausforderung dar. Leider am letzten Wochenende auch für die Einsatzkräfte. Gleich dreimal mussten sie in ihrer Freizeit alles stehen und liegen lassen und in den Trailpark mit Blaulicht einfahren.

Es ist gut und schön, dass die Mountainbiker die Trails benutzen können, doch dass die Freiwillige Feuerwehr hier immer unentgeltlich ausrücken muss, geht schon ein wenig über die „Dienstleistung“ einer Feuerwehr hinaus.

Ein „Danke“ ist schön, doch eine kleine „Ausgleichszahlung“ wäre noch schöner. Zumal die Feuerwehren das ohnehin wieder in Ausrüstung investieren, die dann auch wieder Leben retten kann.