Das Team ist gefragt

Die BK Dukes waren äußerst geduldig mit Ex-Coach Chris O’Shea. Das ist nicht unbedingt schlecht, denn viel zu oft werden Trainer zu schnell ihres Amtes enthoben, wenn es sportlich gerade nicht läuft. Nach dem Fehlstart in die aktuelle Saison blieben aber kaum Alternativen.

Dass er in der Lage ist, das Team zum Erfolg zu führen, hat Neo-Coach Zeleznik bereits in der Saison 2020-21 gezeigt. Jetzt ist aber ganz klar die Mannschaft gefragt. Mit St. Pölten steht eine wichtige Schnittpartie gegen einen guten Gegner auf dem Programm. Danach warten mit Oberwart, Graz und den BC Vienna drei weitere schwere Aufgaben. Wenn hier eine Überraschung gelingt, wäre man in der Lage, einen Aufwärtstrend einzuleiten. Wichtig sind aber nicht nur die Punkte, sondern auch, dass man ordentliche Auftritte hinlegt und sich Selbstvertrauen erspielt, bevor es gegen vermeintlich schwächere Teams weitergeht.