Der schwarze Peter ist rot

Es sei kein Erfolg, aber „in Klosterneuburg sind wir mit einem blauen Aug’ davon gekommen“, ist die Orts-SPÖ, ganz ohne den Wortwitz zu sehen, sicher. Die Fakten sprechen ein anderes Bild: Das NÖ-Debakel ist mit 14,6 in der Stadt abermals unterboten. Das Auge ist dunkelblau, geschwollen und vermutlich blind.

Immerhin: In einem Sprengel hat die SPÖ die Nase vorn. Mit 36,7 Prozent. Die rote Hochburg ist der Sprengel 23, besser bekannt als das Agnesheim.

Mit sozialen Themen komme man halt leider nicht durch, meint die Orts-SPÖ. Und die Partei verschießt auf allen Ebenen jene Elfer, den Coronakrise, Teuerung und Co. auflegen.

Weiß die SPÖ, wie schlecht es um die SPÖ steht? Oder will sie es nicht wahrhaben? Auf am Boden Liegende soll man ja nicht treten. Was den Roten, auch in Klosterneuburg, aber schleunigst jemand nahelegen müsste: Selbstreflexion – auf allen Ebenen.