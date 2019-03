Das Rennen um den Klassenerhalt scheint aus Sicht des FC Klosterneuburg bereits wenige Wochen nach dem Beginn der Herbstsaison begonnen zu haben. Beim Spiel gegen Absdorf wirkte es so, als hätten die Spieler des FCK den Startschuss aber erst jetzt richtig wahrgenommen. Natürlich war auch im Herbst manch beherzte geführte Partie zu sehen, aber in den letzten Herbstrunden musste man sich nach guter Leistung dann stets geschlagen geben.

Den absoluten Siegeswillen und die Kampfbereitschaft, die man jetzt gegen Absdorf erstmals an den Tag legte, wurde lange vermisst. Auch vom Trainer! Nicht umsonst war Thomas Haretter nach dem jüngsten Spiel daher euphorisch gestimmt und forderte, dass seine Mannschaft jetzt in jedem Spiel so auftreten müsse.

Schaffen die Spieler in den kommenden Partien den Turnaround, dann kann es in der Tabelle schnell bergauf gehen. Verfällt man hingegen wieder in den alten Trott, ist es mit der Euphorie rasch wieder vorbei.

Gut, dass Moritz Breicha jetzt fit ist, denn der zuvor verletzte Mittelfeldmotor zeigte in seinem ersten Kurzeinsatz genau die gewünschten Tugenden und forderte sie auch von seinen Teamkollegen ein. Jetzt liegt es an jedem einzelnen Spieler, von Woche zu Woche die Moral vom Absdorf-Spiel zu zeigen.