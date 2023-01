Wahlkampf. Der 1. April der Politik. Was darf’s denn sein? Eine Donaubrücke? Die U4 bis hier? Oder ein Tunnel nach Wien? Was da alles versprochen wird…

„Themen habt ihr ja jetzt genug“, wird im Wahlkampf den Journalistinnen und Journalisten oft zugeschmunzelt. Ja, eh. Aber: Auch genug Arbeit. Denn der Endgegner „Wahlschmäh“ ist nicht leicht zu bezwingen.

Also: Was ist los im Landesklinikum, dem – SPÖ-Informationen zufolge – die Schließung einer internen Station droht? Die vorsichtige erste Diagnose: Wahlkampf. Nicht unheilbar, aber hartnäckig.

Die einen sagen dies, die anderen das. Kein gutes Rezept in Zeiten des schwindenden Vertrauens in die Politik. Was zurückbleibt: Unsicherheit bei Wählerinnen und Wählern und viel schlimmer noch: Unsicherheit bei Patientinnen und Patienten.