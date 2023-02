Die marode Frauenquote

Das Schlagwort Frauenquote ist wieder in aller Munde. Es gibt wohl kein Thema, das so viele Lippenbekenntnisse und so wenig Taten provoziert wie dieses. Sowohl in der Wirtschaft, als auch in der Politik sind Frauen an den Hebeln unterrepräsentiert.

41 gewählte Mandatare zählt das Stadtparlament von Klosterneuburg. 14 davon sind Frauen. Sicher kann man sagen, es ist schon vieles in die richtige Richtung passiert. Aber nur mit teils kuriosem Gendern wird man das Problem nicht in den Griff bekommen. Zumal man in der Politik froh sein muss, wenn sich die überhaupt noch jemand antut. Ganz abgesehen von der Frage einer Frauenquote.

Was im Großen nicht gelingt, wird wohl im Kleinen auch nicht klappen. Schließlich hat man es ja in Österreich in rund 40 Jahren Sozialdemokratie nicht zusammengebracht, dass Frauen für gleiche Leistung soviel bezahlt bekommen wie Männer.