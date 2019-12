Ja, was wollen denn eigentlich die Bürger? Wenn es nach FPÖ und Grünen geht, sollen die Klosterneuburger in Sachen Pionierviertel zu Wort kommen. Beide Parteien sammeln – separat von einander – Unterschriften für eine Volksbefragung.

Jahre voller Planungen, Investitionen und Diskussionen sind vergangen. Die Vision, aus dem Kasernenareal einen neuen Stadtteil zu entwickeln, startete mit Beteiligung der Bürger: Sie konnten ihre Ideen zum Ausdruck bringen. Die Frage, ob die Klosterneuburger das Viertel aber überhaupt wollen, wurde geschickt ausgeklammert.

Mittlerweile steht die Zukunft in den Sternen. Der Grund ist nicht im Eigentum der Stadt, die Planung liegt auf Eis. Vorschläge für das Pionierviertel gibt es genügend: Wohnungen, Geschäfte, Schulen, Umweltbundesamt. Aber was wollen die Bürger? Bei einem Projekt dieser Dimension hätte eine Volksbefragung am Anfang der Planung stehen müssen und nicht irgendwo mittendrin, wenn gerade Wahlkampf ist.