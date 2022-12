Eine Frage der Infrastruktur

Das böse N-Wort: Nebenwohnsitz. 7.000 eben dieser sind in Klosterneuburg registriert. Sie kosten die Gemeinde, bringen aber nichts. Denn der Bund schüttet zwar Geld pro Einwohner aus, aber eben nur für Hauptgemeldete. Das macht die persönliche Entscheidung jedes Einzelnen zum Politikum.

Wie bringt man also Zweitwohnsitzer zur Ummeldung? Eine Antwort: Man nimmt ihnen Rechte, in diesem Fall das Wahlrecht. 3.400 Nebenwohnsitzer dürfen jetzt nicht mehr wählen. Bei gesamt 7.000 ist das lediglich die Hälfte. Der große Wurf, um für den Hauptwohnsitz zu werben, ist damit also freilich nicht gelungen.

Was aber stattdessen ziehen wird: Man gibt ihnen etwas Besseres als die „Konkurrenz“ – Stichwort Infrastruktur und Gesundheitsversorgung. Soll zum Beispiel heißen: Muss ich nicht nach Wien fahren, um zum Arzt zu kommen, schaut Klosterneuburg doch gleich viel attraktiver aus.