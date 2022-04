Eine Idee mit groÃŸer Wirkung

„Das Wichtigste ist, dass dieses wunderbare Baujuwel gerettet wurde.“ So etwas hört man in Klosterneuburg leider selten, aber wenn es einmal passiert, dann umso lieber. Der 500 Jahre alte „Pfalzhof“ am Rathausplatz ist vorbildhaft renoviert. Dabei war das Gebäude bereits dem Verfall preisgegeben.

Eine gute Idee rettete den alten Heurigen vor der Spitzhacke. Der Ideengeber war Michael Bauer, seines Zeichens Erfinder des Höfefestes in Klosterneuburg und Weinbauer in Kierling.

Eine Idee, die so viel Sinn macht, dass der Eigentümer dafür begeistert werden konnte und das Gebäude großzügig renovierte.

Das kommende Veranstaltungszentrum in den historischen Gemäuern des Pfalzhofs wird sicher reüssieren, denn etwas Vergleichbares gibt es in Klosterneuburg nicht.

Toll, was gute Ideen bewirken!