Jetzt ist die Katze aus dem Sack! Es gibt zwei neue Spielerinnen bei den BK Duchess. Erin McGarrachan, die zuvor in Schottland spielte und Clarisse Mpaka die zuletzt in der dritten französischen Liga tätig war, werden die restliche Saison im Dress der Duchess bestreiten und könnten die Situation in der Liga gehörig auf den Kopf stellen. Bereits im Cupspiel gegen Enns sowie in der Liga gegen die Timberwolves war McGarrachan Topscorerin der Duchess und das, obwohl sie mit ungefähr 20 Minuten in beiden Partien nicht übermäßig lange auf dem Feld stand.

Der Effekt der neuen Spielerinnen sollte aber wesentlich umfangreicher sein, als die Punkte, die sie beisteuern. In einem Sport, in dem es so sehr auf einzelne Match-ups ankommen kann wie im Basketball, macht eine starke Spielerin auch jene um sich herum besser. Einerseits indem sie defensiv schwere Aufgaben übernimmt und so ihren Mitspielerinnen ermöglicht, sich auf für sie Machbareres zu konzentrieren, andererseits indem sie die Aufmerksamkeit der gegnerischen Defensive auf sich zieht und somit Räume für ihre Teamkolleginnen frei macht. Man darf also bereits auf nächsten Sonntag gespannt sein, wenn die Flames bei den „neuen“ Duchess zu Besuch sind.